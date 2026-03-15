タレント・上原さくら（４８）の姿に驚きの声が上がった。

上原は２０２２年４月以来、約４年ぶりにインスタグラムに投稿。自身がプロデュースするヘアケアブランドが立ち上げから２０年となったことを報告した。その上で「インスタ投稿が久しぶり過ぎて、アップするだけなのにどうやって使うか分からなかった、もうすぐ４９歳のファンシーＢＢＡです」と自虐的にコメントし、モデル姿をアップした。

３月３１日の誕生日で４９歳となる上原。フォロワーは「相変わらず可愛い」「綺麗すぎて眩しい」「令和のさくらちゃんも世界で一番可愛いよ」「さくらさん、とっても綺麗で桜の妖精みたいです」「美魔女」「ロールモデル」と変わらぬ美しさを絶賛した。

アイドル歌手として人気を博した上原は２度の離婚を経て、２０１９年１２月にブログで「今年のクリスマスは家族と一緒に過ごします。実は先日結婚したので（相手の方は一般の方です。私も一般の人間ですが。）」と３回目の結婚を報告。２０年４月に第１子を出産した。また１５年に東海大学に進学し、１９年に卒業している。