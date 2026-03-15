ＴＢＳの南波雅俊アナウンサーが１５日、Ｘを更新。テレビ朝日の清水俊輔アナウンサーがＷＢＣについて投稿したことに「同じ気持ちです」と同意。必ずまたＷＢＣの実況をすると誓った。

今回のＷＢＣはＮｅｔｆｌｉｘの独占配信だったことから、試合の実況はフリーアナや映像制作を担った日本テレビのアナウンサーらが担当。前回大会を実況したテレビ朝日、ＴＢＳのアナウンサーの出番はなかった。

前回大会で３試合を実況したテレビ朝日の清水アナは「ＷＢＣ、決勝まで見届けようと思います。２０２７プレミア１２、２０２８ロス五輪、そして次回のＷＢＣで、放送席に戻れるように」と投稿。

やはり前回大会で実況を担った南波アナは清水アナの投稿をリポストし「同じ気持ちです」と切り出し「もっと野球と向き合って、もっと実況力をつけて、侍ＪＡＰＡＮの実況を続けていけるアナウンサーになりたいと、心の底から思った今大会です」と、日本の敗戦を受けての心情を吐露。

「チェコ戦だけは取材に行くことができましたが、試合を生で見て、会見を取材して、本当にその気持ちが強くなりました！必ずまた！」と約束していた。