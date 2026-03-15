米マットで絶大な人気を誇る“悪女”レスラーが、普段の挑発的なビジュアルとは一線を画す、私服姿を公開。ギャップ溢れる自撮り投稿に1.1万件以上の“いいね”が押されている。

【画像】悪女レスラー、オフでも“腹チラ”メガネ私服姿

WWE女子スーパースターのリヴ・モーガンが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。リラックスした私服姿の自撮りショットを公開した。

公開された写真は、ニューヨークへの出発を控えた準備中のひとコマだろうか。ブラックのトラックジャケットにゆったりとしたパンツを合わせたラフなスタイルながら、インナーのクロップド丈トップスからは、引き締まったウエストがのぞいており、彼女らしいヘルシーな肉体美を漂わせている。リング上での華やかなコスチューム姿とは対照的な、知的な印象を与えるメガネにキャップを合わせたプライベート感溢れる装いは、ファンにとってもたまらない「ギャップ」を感じさせる魅力的な一枚だ。

リヴはこの投稿に「See u soon NY（ニューヨークで近いうちに会いましょう）」と綴り、自身の地元にも近い東海岸への遠征を予告。背景にはスーツケースやボストンバッグも写り込んでおり、多忙なツアー生活の中でも、常に自分らしさを忘れないリヴの等身大の姿が映し出されている。

この投稿に対し、ファンからは「スタイル完璧」「俺のGOATが本当に俺の街に来るんだ」「彼女は美しい」「あなたに会えるみんなが羨ましい」「ほんと綺麗」といった熱狂的な反響が寄せられている。

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