日本体育大の卒業式が１５日、東京・世田谷キャンパスで行われ、２０２４年パリ五輪レスリング女子５３キロ級金メダリストの藤波朱理が、卒業生を代表してあいさつした。

藤波は「オリンピックで優勝するという夢をかなえることができましたが、その瞬間に強く感じたのは、結果そのもの以上に、そこへ至るまでの過程こそが何よりも尊いということでした。日々の地道な練習、けがや不安との闘い、何度も壁にぶつかりながら、それでも目標を見失わず、今やるべきことを積み重ね続ける。その中で学んだのが準備の大切さです。夢の実現のために、一日一日、一瞬一瞬をやりきる。自信とは才能から生まれるものではなく、積み重ねた日々の準備から生まれるものだと知りました」と振り返った。

そのうえで４月から始まる新生活を見据え、「日本体育大学で学んだことや大切な人々の支えを胸に、輝かしい未来を作るために、私たちの生きる世界は命の輝きに満ちたものになるように、力を尽くしてまいります」と決意を述べた。

式典後、藤波は報道陣の取材に「あまり実感がないというか、本当にあっという間で、思い返しても最高の素敵なご縁に恵まれて、いい４年間を過ごすことができた」と笑みを浮かべた。

４月からは半導体・電子部品の販売などを手がけるレスター（本社・東京都）に入社する。今年最大の目標として愛知・名古屋アジア大会を挙げ、故郷の三重県に近い愛知県での開催となるだけに、「地元でそういう競技大会が行われるのは、自分が現役中は最初で最後だと思うので、応援してくれる皆さんの目の前で優勝したい思いが強い」と意欲を示した。

藤波と２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗、レスリングの高橋海大、柔道の新井万央、フェンシングの坪颯登、体操の芦川うららの計６人が、他の学生の模範となる者として理事長賞を受賞した（戸塚は遠征中のため欠席）。