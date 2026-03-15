現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』。3月15日の放送回では、近江の六角氏に立ち向かう信長軍の姿が描かれる。

【写真多数】山全体を埋め尽くす石垣、苔むしたヒミツの隠し扉、今も水をたたえる井戸跡も…この記事の写真で一気に見る（全28枚）

六角義賢(よしかたの居城・観音寺城は、全山を石垣が埋め尽くす、お城ファン垂涎の史跡のひとつだという。標高432mの山中に広がる城跡を、古城探訪家の今泉慎一氏が訪ねた。



東より観音寺城遠景 写真＝今泉慎一

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家柄もよく実力派だった六角家

六角義賢、またの名を六角承禎(じょうてい)。元々は京都にルーツを持つ近江国（現・滋賀県）の戦国大名だ。

織田信長の妹が嫁いだ浅井家も一時は義賢に臣従していたし、京を追われたのちの15代将軍・足利義昭も、しばらくは義賢のもとに身を寄せている。つまり、信長が上洛する以前の畿内では、三好長慶と双璧をなす実力派だった。

にもかかわらず、歴史好きの間では「信長のかませ犬」イメージが強い。おそらくその原因は、上洛のため近江へ侵攻してきた信長の前に、戦わずして逃亡してしまったからだ。

1568（永禄11）年、一時は居城・観音寺城に籠城して徹底抗戦の構えだったが、結局、城を放棄し甲賀（滋賀県南部）へと落ちのびてしまう。大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも、ほとんど描かれず一蹴されてしまうのでは……。

だが、この観音寺城が戦国でも稀に見るほど広大かつ凝った造りの城なのだ。特に城域の広大さは、後に信長がすぐそばに築いた安土城を遥かに凌駕する。「全山すなわち城なり」といっても過言ではない観音寺城を、「もし、義賢が城を捨てていなかったら？」という視点で訪ねてみたい。

のっけから山城の洗礼を浴びる

縄張図を見ると、標高433mの繖山(きぬがさやま)の山頂から中腹にかけて、おびただしい数の曲輪(くるわ)が設けられている。麓から城域の中心部までの比高は300m強。

登山ルートは複数あるが、今回はかつての大手道とされる南の近江八幡市側から。安土林道（600円）を車で登り、終点の駐車場からは徒歩。

麓からでなくとも、多少は自分の足で登った方が城を攻めている実感もわく。観音正寺への参道は石段もあるし、わけないはずだ。

……と思いきや甘かった。幾度も折れる急な石段を登ること400段、時間にして15分。のっけから激しいことこの上ない。

急斜面の上に現れた石垣

度々休み、息を整えながら、ようやく観音正寺の境内にたどりつく。

標高365mの境内からは、南と西に眺望が開けている。嘘か真か、逢坂峠を越えて近江へ攻め込む軍勢の土埃がここから視認でき、ゆえに六角家が城を構えた、との説もある。

城の主要な遺構は西側に固まっているのだが、まずは東へと足を伸ばす。整備された道を5分も歩くと伝(でん)布施淡路丸にたどりつく。

ほぼ並行移動で楽ちん。ここが城のほぼ東端。ちなみに「伝」と付くのは「そう伝えられている」ということで、ここが本当に布施淡路丸なのかは諸説あり、くらいのニュアンスだ。

伝布施淡路丸は基本的に土の急斜面だが、よく見ると上端あたりだけ石垣が積まれている。それもビッシリと丁寧に。これは登りたくなってくる。曲輪の西側から、かすかな踏み跡をたどってゆく。

墓石が点在する曲輪内は、ほぼ正方形で、四方を土塁か石垣で囲ってある。窪地状の方形曲輪は、甲賀や伊賀でよく見られるタイプだ。それにしても石垣がキレイに残っているのが嬉しい。

石垣によって高さも稼げるし、城兵が身を隠す盾にもなる。攻め上ってくる敵に対して、実に効果的な構造だといえる。

あえて細道に寄り道する

東端を攻略後、今度こそ西へ向かう。観音正寺を通って行くのが近道かつ歩きやすいのだが、またしても寄り道。伝布施淡路丸すぐ西の分岐を北へ。あえて細い道へと足を踏み入れる。

といっても、案ずるほどではない。ところどころ木の階段も整備された明確な登山道は登り勾配だが、先ほどの石段ほどきつくない。

こちらに足を向けた理由は、縄張図にいくつも曲輪跡の表示が並んでいたからだ。

各曲輪にある「伊庭」「三井」「馬淵」などは六角家臣団の名前。これは尾根上以外の曲輪でも同様で、「平井」「落合」「池田」「木村」などもそうだ。

六角軍団の充実ぶりが感じられるが、実は家臣の権利が他家に比べて強く、当主の権力は制限されていたとか。殿のもとに集結しながらも独立心旺盛だったことのあらわれが、曲輪名からも感じられる。

地図から省かれた遺構の正体

尾根上には「大土塁」も。実際には土塁というより、尾根をそのまま残しただけで、ほぼ自然地形のように見えた。ただし、城域の大半が尾根の西側に固まっているので、東からの敵に対して土塁的な役割を果たしているともいえる。実際、敵対する信長の支配地域は観音寺城の北東側だった。

登山道への入口から20分ほどで、伝沢田丸にたどりつく。繖山山頂はこの少し先だが、ピークハントが目的ではないので逆方向の南へと下ってゆく。すると道の脇に石垣が現れた。

ブックレットの縄張図には記載されていないが、伝蒲生(がもう)邸跡。戦国時代の近江で蒲生といえば蒲生氏郷、そして父の蒲生賢秀であり、本能寺の変の直後、安土城から女房衆を助け出した親子だ。しかも燃え落ちる城から一切の宝物を持ち出さなかったという“戦国一義理堅い”名将。

時代的にみて、ここにいたとしたら父・賢秀か。いかにも「蒲生らしい石垣だ」と感じてしまう。

そこかしこに石垣が出現

道を下り切ると丁字路で観音正寺からの道と合流する。そしていよいよ、城の西エリアへ。すぐに右手に、長大な石段が見えてくる。

この上が伝本丸なのだが、ここは最後に取っておきたい。なるべく他の曲輪を攻め落としてから最後に主郭や本丸を目指した方が、城攻め気分もあがるからだ。

というわけで、いったん素通りして先へ。すぐに伝平井丸の石垣が見えてくる。

巨石のインパクトがある一方で、屈曲もなく平面的な平虎口。平井丸だけに平虎口？ と余計なことを考えてしまう。石段もあるし、両脇の巨石は門柱のようにも見えて、城の曲輪というより屋敷の門といったたたずまい。

ただし脇に回りこむと印象は一変する。

最初に見た伝布施淡路丸と同様、石垣プラス急斜面の万全の構え。斜面ははるか下まで伸びていて、底が見えない。やはり戦いに備えた本気の山城なのだ。山上の屋敷群ではなかった。

日本でここにしかないナゾ石垣

距離にして約100m、比高50mばかりの急斜面を、木の枝に掴まりながらそろりそろりと下る。すると、妙に平らになった空間があった。先端は断崖のようになっている。

迂回してその下へ歩を進めて見ると、見事に整形された石垣。だが、よく見れば2段重ねで、上段と下段で斜めにズレている。しかも奇妙なことに、手前側の頂点は揃っているのに、奥側にゆくに連れてズレ幅が広がっているのだ。

実はこの石垣の写真、かつて観音寺城の発掘調査にも関わった研究者のNさんの案内で、後日訪れたときのもの。「発掘で各地の城を訪れているが、ここでしか見たことがないし、聞いたこともない」という。

もちろん、高さを稼ぐために段々になった石垣は全国各地にある。だがその場合、厳密に均等でなくとも、階段のように両端まで幅をもって段々になっている。片側だけピタッと揃ったこんな形状の石垣は、1000近くの城を訪れたことのある筆者も、見たことがない。

この「ズレている石垣」への斜面、縄張図には点線も描かれ、段曲輪らしきものもある。あるいは実はこちらにも麓からの登城路があり、城端を守るための施設が置かれていたのかもしれない。

Nさんも研究者としては、その根拠を探る必要があるのだが、いくら考えてもよくわからないままだとか。日本でここだけにしかない石垣、見に行きたい方はくれぐれも慎重に。

新幹線からも見える大石垣

さて、伝平井丸まで登り返し、南へと伸びる尾根上の伝池田丸へ。伝平井丸同様、やはり石垣で固めてある。

西側が特に念入りで、急斜面の上部に石垣という全体構造も同じ。このスタイルが観音寺城流、ということなのだろう。

ここから先は急坂。そろりそろりと下り、分岐を経て尾根先へと回り込むと、一気に視界がひらけた。

むかって右側に見えるのが、柴田勝家が六角攻めの拠点とした長光寺城。瓶(かめ)を割って活を入れたエピソードから、瓶割山城の異名を持つ。攻める城と攻められる城、睨み合いの距離感が実感できるのは、戦場になったことのある城に足を運ぶ醍醐味だ。

立っているのは大石垣の上。一体どれほどの大石垣なのか、脇道を少し下ってみる。

城内一の落差、間違いなし。ちなみにこの大石垣、東海道新幹線からも眺められる。下りなら、米原を過ぎたら右手の車窓に要注目だ。

今にも崩れそうな“隠し扉”

大石垣は観音寺城の西尾根の城端。その脇、谷間の方へ延びる細道がある。少し進むと、その先にも石垣が見えてくる。

しかし、山城とは思えないほどの石垣の多さ。城内には、発掘で確認できているものの、草に埋もれて見えなくなってしまった石垣も多数あるという。

伝木村丸の石垣には、他にない特徴がある。埋門(うずみもん)が隠されているのだ。

城内の隠し扉といえる埋門。長年の堆積物にも埋もれつつも、石垣の崩壊にも耐え、なんとかその姿を保っていた。

いよいよ城の中枢へと侵入

伝木村丸から引き返し、いよいよ伝本丸へと向かう。同じ道でも向きが変わると違って見えるから不思議だ。

坂道を登り切ったところで伝平井丸にぶつかる。ちょうど丁字路になっており、真正面から迎撃が可能になっていることがよくわかる。

右に折れ5分も歩けば、先ほど見た大石段に至る。

よくみるとこの石段、一直線ではなくゆるくS字を描いている。これも防衛のためなのか、単なる偶然か。駆け上がると広大な平地がひらけた。

広さは十分だが、山頂付近でもないし、城全体としてもやや西に寄った位置にある。この曲輪が本当に「本丸」であったかはやや疑わしいという説もあるそうだ。

土塁と石垣のハイブリッド構造物が西面と南面に。西面の北端に虎口がある。

敵を真っすぐ侵入させないようにした、小さいながらも見事な食い違い虎口だが、六角時代ではなく後世の改修説もあるという。ただしこの位置に虎口があったことは間違いないだろう。理由はその外側にあった。

ひっそりと隠れていた遺構

急坂を降ってすぐに隠れている井戸。上部は剥き出しではなく、石材と石積みで固めてある。雨水やゴミを避けるにはよいが、汲みにくそうだ。

これでようやく、広大な観音寺城をほぼコンプリート。満足感とともに、観音正寺へ。登りはじめはお昼前だったが、観音正寺まで戻ってきた時にはすでに夕暮れ時だった。

知られざる六角家の「その後」

史実では信長軍を前に敵前逃亡した六角義賢。だが、この観音寺城に籠城し、ガチで信長と戦っていたらどうなっていただろうか。

尾根を活用した長大な大土塁。あらゆる曲輪に築かれた石垣や土塁と、それに接続する急斜面。なかなかの要塞ぶり。やはり「なぜ敵前逃亡したのか？」と疑問を持たざるを得ない。当時の信長の勢力程度なら、大軍で長期にわたって城を囲む兵糧攻めは難しかっただろう。粘り勝ちできたはずだ。

もしかすると、六角家の内情が主因だったのかもしれない。先に挙げた通り、六角家と家臣の関係は、主従関係がそれほど強固なものではなかった。「全山すなわち城なり」の広大な城を守るには、その忠誠心の低さが心許ない。城内に裏切り者が現れるかもしれないし、そもそも巨城を守るための充分な兵数は集まるのか──。

1568（永禄11）年、迷った末に観音寺城を捨てた六角義賢。そのまま滅亡したのかと思いきや、甲賀に隠れながら信長への抵抗は1574（天正2）年まで実に6年も続く。比叡山延暦寺など、反織田勢力とも連携しつつ、主にゲリラ戦で信長を苦しめた。「三十六計逃げるに如かず」とは、六角義賢のためにあるような言葉だ。

写真＝今泉慎一

（今泉 慎一）