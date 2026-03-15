野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）がベネズエラ（Ｄ組２位）に５−８で敗れ、準々決勝敗退が決まった。

ベネズエラ８―５日本

日本が逆転負け。１点を追う三回に佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅田がガルシアに２ラン、六回に４番手伊藤がアブレウに３ランを浴びて逆転を許し、逃げ切られた。

アクーニャに先頭打者本塁打浴びる

先発の山本はベネズエラ打線に苦しめられながらも、粘り強い投球で試合を作った。一回、先頭打者のアクーニャ（ブレーブス）に２球目の速球を捉えられた。二回も先頭から２者連続の二塁打であっさり２点目を許したが、なおも続くピンチをカーブなど多彩な変化球を効果的に使って切り抜けると、その後も追加点を許さなかった。

日本のエースとしてプライドを示したものの、「立ち上がりの失点がすごく試合展開に響いてしまった。悔しいとしか言えないです」と、無念の表情で球場を後にした。（岡花拓也）