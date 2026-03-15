ＪＲ東日本は雪崩の点検業務に活用するため、高速で飛行するドローンを導入しました。



ＶＴＯＬ型と呼ばれるドローンは、最高速度が１００キロに達し最長で５０キロの飛行が可能です。

ＪＲ東日本新潟支社は、１１日、ＪＲ上越線の越後湯沢駅から土樽駅までの

約１０キロの区間で調査を実施。



ドローンは３０分ほどで往復し、撮影した線路わきの斜面の映像を担当者が、

雪崩の有無や今後の発生の可能性などを確認しました。



新型機の導入により短時間で効率的に調査ができるということです。



■ＪＲ東日本 新潟土木設備技術センター 佐藤大輔土木構造物管理センター長

「ＶＴＯＬ型のドローンを使ってＤＸの取り組みを進め

さらなる効率的なメンテナンスを目指し働き方改革を推進していきたい」



ＪＲ東日本新潟支社では、夏の豪雨災害などの調査にも使用することを検討しています。

