櫻井優衣「お家時間で気分上げたい」コラボアイテムに喜び語る
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが15日、都内で行われた『FRUITS ZIPPER × CREATEs コラボ商品メディア発表会』に登場。櫻井優衣らメンバーが喜びを語った。
【集合ショット】カワイイ！コラボアイテムを手にするFRUITS ZIPPER
コラボアイテムはコードレスストレートアイロンのセットで、同社の『9012イオンコードレスストレートアイロン』に、メンバーカラー仕様のシリコンカバー、ポーチ、ヘアクリップを加えた内容となっている。全7種で展開され、価格は1万3200円。ポーチにはアイロン本体とコラボグッズをまとめて収納できる。
櫻井はこの商品について「お家時間で気分上げたい。持ち運びしやすく、推し活しながら私も使っていきたい」と笑顔を見せていた。
【集合ショット】カワイイ！コラボアイテムを手にするFRUITS ZIPPER
コラボアイテムはコードレスストレートアイロンのセットで、同社の『9012イオンコードレスストレートアイロン』に、メンバーカラー仕様のシリコンカバー、ポーチ、ヘアクリップを加えた内容となっている。全7種で展開され、価格は1万3200円。ポーチにはアイロン本体とコラボグッズをまとめて収納できる。
櫻井はこの商品について「お家時間で気分上げたい。持ち運びしやすく、推し活しながら私も使っていきたい」と笑顔を見せていた。