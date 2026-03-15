LE SSERAFIMチェウォン、デコルテライン映えるオフショルトップス姿に絶賛の声「見惚れる美しさ」「ビジュアル最強」
【モデルプレス＝2026/03/15】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が3月14日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】25歳K-POP美女「見惚れる美しさ」と話題の大胆肩出しコーデ
チェウォンは、ダークブラウンの落ち着いた色味のオフショルダーのトップスを着用したショットを複数枚投稿。ボトムにデニムを合わせ、美しいデコルテラインや肩ラインが際立つシンプルなコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「見惚れる美しさ」「圧巻のスタイル」「デコルテ綺麗」「シンプルなのにおしゃれ」「ビジュアル最強」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆チェウォン、美デコルテ披露
チェウォンは、ダークブラウンの落ち着いた色味のオフショルダーのトップスを着用したショットを複数枚投稿。ボトムにデニムを合わせ、美しいデコルテラインや肩ラインが際立つシンプルなコーディネートを披露している。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿にファンからは「見惚れる美しさ」「圧巻のスタイル」「デコルテ綺麗」「シンプルなのにおしゃれ」「ビジュアル最強」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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