CANDY TUNE福山梨乃＆CUTIE STREET佐野愛花、圧巻の気品で魅了 白×黒の対照コーデ【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の福山梨乃、8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の佐野愛花が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】ふるっぱー妹分、キャミドレスで素肌魅せ
福山はシアー素材の黒のドット柄キャミソールドレス、佐野はレース装飾が特徴的な白のトップスで高貴なムードを演出。重厚なアクセサリー使いで世界観を統一しつつ、対照的なシルエットでそれぞれの美しさを引き立て合った。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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◆福山梨乃＆佐野愛花、白黒コーデでペアランウェイ
福山はシアー素材の黒のドット柄キャミソールドレス、佐野はレース装飾が特徴的な白のトップスで高貴なムードを演出。重厚なアクセサリー使いで世界観を統一しつつ、対照的なシルエットでそれぞれの美しさを引き立て合った。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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