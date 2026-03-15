◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）

皐月賞トライアルが１６頭立てで争われ、８番人気のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が２連勝で重賞初挑戦Ｖ。２着は２番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、３着には７番人気のアクロフェイズ（西村淳也騎手）が入り、１〜３着までに与えられる皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）への優先出走権を獲得したが、上位２頭の鞍上に過怠金の制裁が科された。

勝ったアウダーシアの津村明秀騎手は決勝線手前で内側に斜行。後方から迫ってきたサノノグレーター（５着）の進路に影響を与えたため、過怠金３万円の制裁となった。また、２着に入ったアスクエジンバラの岩田康騎手は、４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金が１万円。被害馬は４着に敗れたサウンドムーブだった。

皐月賞の優先出走権をゲットできなかった被害馬２頭の各騎手はレース後の談話で悔しさをにじませた。サウンドムーブ（４着）に騎乗した団野大成騎手が「あとひとつで権利を取れるところだったので、それが心残りです」とコメント。５着に敗れたサノノグレーターの田辺裕信騎手は「道中は雰囲気良くロスなく直線に向けたけど、ゴール前で進路が狭くなった。勢いはあったし、もうひとつふたつくらい上の着順を取れる手応えだった」と振り返っている。