◇オープン戦 楽天0―4中日（2026年3月15日 バンテリンD）

楽天先発の3年目左腕・古謝樹は6回を投げて4安打5奪三振で4失点（自責3）だった。

「満足まではいっていないけど、投げたいボールも投げられた。投球に関しては自分らしい投球ができたと思う」

初回は3者凡退の立ち上がり。150キロ超の直球には威力があり、「前回登板も出力の面でなかなか上がらなかったけど、今回はあんまり後先考えず、初回はしっかり3人で抑えようという思いもあって、いい出力が出た」と振り返った。

自身は送球ミスで2失策。失点にも絡んだが「深く考え過ぎないようにしたい。ただ単に自分の技術不足なだけです」と話した。

昨季は7勝。今季は2桁勝利と規定投球回を目指す中で、自ら「成長」と位置づけたシーンもあった。

2回に先頭・細川に四球を与えた。3ボールとしたが「去年なら明らかなボール球の四球が多かった」という。しかしそこからカットボールを2球続けていずれもファウル。フルカウントに戻した。

直球で安易にストライクを取りにいくのではなく、変化球を打たせてカウントを整えた。最終的には6球目が外れて四球となったが「去年からは自分の中では成長している。真っすぐでカウントを取りたいところを、変化球でファウルにできて3―2の形まで持ってきた。進歩しているかなと思う」と手応えを口にした。