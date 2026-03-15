菅楓華は台湾大会Vで約5677万円ゲット 日本勢がトップ5独占の荒稼ぎ
＜台湾ホンハイレディース 最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞台湾女子ツアーとの共催で行われた国内女子ツアー新規大会。賞金総額200万ドル（約3億1542万円）をかけて争われたこの一戦は、20歳・菅楓華による6打差圧勝で幕を閉じた。
【写真】ビッグマネーゲットで笑顔の菅楓華
ツアー2勝目を挙げた菅は約5677万円を獲得。昨季獲得した年間賞金1億640万4033円の50％以上をわずか4日間で稼ぎ出した。単独2位に入った昨季の年間女王・佐久間朱莉は約2775万円を加算。単独3位の古江彩佳は約2207万円をつかんだ。4位タイには金澤志奈と入谷響が入り、ともに約1734万円を獲得。トップ5を日本勢が独占し、5人でおよそ1億4130万円をつかむ荒稼ぎとなった。プロ2年目の吉田鈴はトータル9オーバー・13位タイで、約441万円をゲット。また『明治安田ベストルーキー賞』（ツアー未勝利選手が対象）を受賞し、特別賞金200万円も手にした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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