CANDY TUNE小川奈々子＆≒JOY山野愛月、仲良く顔ハート グループ超えたペアランウェイ【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の小川奈々子、指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の山野愛月が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】人気アイドル、事務所の垣根越え仲良くランウェイ
小川と山野は、グループの垣根を超えてペアランウェイ。光沢感のある素材やパールなどを合わせたホワイトコーデで登場し、ランウェイトップでは仲良く顔ハートのポーズを決めていた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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◆小川奈々子＆山野愛月、仲良く顔ハート
小川と山野は、グループの垣根を超えてペアランウェイ。光沢感のある素材やパールなどを合わせたホワイトコーデで登場し、ランウェイトップでは仲良く顔ハートのポーズを決めていた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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