今は平均すると週1回、月に4回くらいゴルフをしています。休みがあればコースに行く感じですね。いろいろなゴルフ場でプレーしています。

【ゴルフ面白い！】水谷隼さん（1）練習場での記念すべき第１打は…空振りでした(笑)

一緒にプレーするのはアスリート仲間が多いです。ゴルフを通じていろいろなご縁を頂いていると感じています。

バドミントン選手には現役中、あまりゴルフをする人がいないんです。私は引退したらゴルフやってみたいなぁ、という気持ちはありました。それで引退（2012年）してすぐに始めたのですが、半年くらい続けただけで、あまりハマることもありませんでした。周りにゴルフをする人があまりいなかったこともありますね。

それきりクラブを全然触っていなかったんですけど、5年前に夫（増嶋竜也氏:元プロサッカー選手、現SHIBUYA CITY FC監督）が引退したのを機に、再びゴルフをやるようになりました。彼が現役時代、オフシーズンだけちょっと選手仲間で行くみたいな感じだったようで、一緒に私もゴルフを再開。そこからハマって楽しんでます。

最初に始めた時は3カ月くらいレッスンに通いました。再開後にもう1回習いたいなと思って、3カ月のワンクール通いました。楽しかったですよ。やっぱり基礎がなってないとうまくならないのはわかってるから、我流じゃだめだと思って。

ただ、練習場でいくらヒットするのがうまくなっても、ゴルフ場に行くとそんなフラットな場所なんてほとんどないですし、傾斜があったりしていろんなシチュエーションがあるじゃないですか。だから思うように打てないっていうのも、面白さであり、難しさだな、という感覚はありました。

もともと、夫がすごい上手だったので、教えてもらう感じでした。最初に言われたのは、「とにかく一緒に回る人に迷惑をかけるな。打ったら何本かクラブを持って走れ」ということ。今もその癖が抜けず、いいショットを打っても走っちゃう。ほかの人から、「走らなくて大丈夫だよ」と言われることも多いです（笑）。

最近は、私の方がゴルフに行く回数が圧倒的に多くて、なかなか時間のない夫との実力が拮抗してるんです。私が勝ったりすると「きょう、めっちゃ調子悪かったわ」みたいなこと言ってますね（笑）。まぁ、夫婦で共通の趣味があるのはうれしいですね。

インドアスポーツのバドミントンをやってきましたから、コースに出ると本当に気持ちいい。夏の過酷さ、冬の過酷さもありますが……。日焼け止めを塗ったり、いっぱい着込んだり、準備が多いですよね。インドアスポーツと違って自然の中の競技は大変ですよね。

でも、趣味は本当にゴルフだけかもしれませんね。理想は、子どもたちが8時前くらいに学校に行くので、そこからゴルフに行って9時過ぎから10時くらいのスタートにして、午後4時くらいに終わって、できれば子どもたちが帰ってくる5時くらいまでに家に帰る。そこから急いでご飯にする、みたいな感じ。自分が遊んだ分、シッカリご飯作らなきゃっていうプレッシャーの中で（笑）。 =この項つづく

（取材・構成=清流舎・小川淳子）