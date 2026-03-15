【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#57

【ツアー漫遊記】「時効」だから話します 藤田寛之さんはワケあって他社製品を「ヤマハです」で押し通した

ファンの皆さんは待ち遠しかったでしょう。今季国内女子ツアー初戦の「ダイキンオーキッドレディス」が5日、沖縄で開幕しました。ここから3大会は永嶋花音ちゃんとのコンビです。花音ちゃんはシーズンオフに、2週間のタイ合宿を2回行ったことでドライバーの飛距離が伸びたそうです。昨年予選落ちした試合ですからリベンジします。

女子プロもオフの間に、クラブやボールを新しいものや別メーカーのものに替える人は多いですね。成績を左右する大事な武器ですから、クラブならシャフト選びやロフト調整などに神経を使います。

キャディーの僕には武器は必要ないですが、欠かせない相棒は愛車です。今年もダイハツ車両をベースにした軽自動車のキャンピングカー「JP STAR ハッピー1（ワン）」で全国を転戦します。

そこで開幕前、少しカスタマイズしました。とは言っても、作業をしたのは僕ではありません。

2月に、高知、愛媛、大分、福岡へ、シーズンオフでは最後のスポンサーさんへの挨拶回りに行きました。その際、「ハッピー1」の元代理店で大分県にある「トータル・カーショップSTREET（ストリート）」の方が、僕が来社するからと、九州で「ハッピー1」を買ったユーザーの皆さんに「梅ちゃんがバレンタインデーに大分に来ます。みなさん会いに来ませんか」と連絡し、ポスターまで作ってくれたのです。そのおかげで、20人近い人が集まってくれました。うれしかったなぁ。

この代理店さんの担当者というのは、ユーザーのため「ハッピー1」の長所や短所などを、包み隠さずSNSで発信していたことがまずかったのか、代理店契約を切られてしまったそうです。でも、販売した車が「不調なんです」と連絡を受けると、いつどんな時でもフォローしてくれる、責任感にあふれた方です。僕も九州で試合がある時は大分に寄って洗車したり、車を見てもらっています。

九州のユーザーの中に金子さんという方がいて、今回も僕に会いに来てくれました。金子さんは、自分の「ハッピー1」をカスタマイズするのが大の得意。僕の愛車をじっくり見て、要望を聞いてから作業を開始。6時間ぐらいかけて、左右のドアミラーを大きくして視界を広げ、車内の水道や引き出しなども使いやすくしてくれました。まさに職人技です。

カーマニアの方ならご存じでしょうが、今回はストリートで「レカロ」のシートに替えてもらいました。「レカロ」というと、モータースポーツのイメージが強いですよね。実は全国を転戦する僕にピッタリなんです。ホールド性能が絶大で、正しい着座姿勢により快適に長時間運転できるので疲労を軽減し、安全性も高い。

僕も来月52歳。長距離ドライブと車内泊が多い生活を心配してくれる方も多いですが、まだまだ大丈夫。今季も選手を全力でサポートします。

（梅原敦／プロキャディー）