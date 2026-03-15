【大人気連載プレイバック】#61

【カープ選手の正体】緒方孝市監督が吐露した“追う側”のつらさ

■山内泰幸氏による「カープ戦士の正体」（第2回=2016年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は広島やメジャーで活躍した黒田博樹氏について綴られた、山内泰幸氏による「カープ戦士の正体」（第2回=2016年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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「食欲は全然落ちないですね」

クロ（黒田博樹）が笑みを浮かべてこう言いました。

昨年の12月、クロと二軍監督を務める水本勝己さんと3人で、イノシシのしゃぶしゃぶを食べに行きました。広島市内にあるこの店には、以前から足しげく通わせてもらっています。

クロは「うまい、うまい」と言って、どんどん肉を鍋にくぐらせます。私と水本さんがギブアップしたあともクロは、「全然いけます」と肉を追加。10人前はペロリと平らげたでしょうか。昔からよく食べていたクロですが、40歳を越えた今も胃袋は本当にタフです。

クロは昨年、ヤンキースから8年ぶりにカープに復帰。カープファンが歓喜に沸き、社会現象にもなりました。プレッシャーも少なからずあったでしょうが、復帰年に11勝を挙げました。

「今のカープの選手はどう見ているの？」

食事をしながら、クロにこう尋ねました。

08年からメジャーでプレーし、カープに復帰するまでの7年間でメンバーはガラリと変わりました。メジャー挑戦する以前に一緒にプレーしたのは、新井貴浩、石原慶幸ら一握りです。それ以外の選手が大半の現状で、クロは「投手も野手も才能ある選手が多いです」と話していました。

今年は、投手では野村祐輔や中崎翔太、野手では菊池涼介、丸佳浩の「キクマルコンビ」に加え、今季ブレークした鈴木誠也、田中広輔といった20代の選手たちがチームを牽引しました。クロも言うように、彼らの活躍は決して偶然ではないと思います。

クロは41歳を迎えても現役で投げ続けています。それだけでも本当に凄いことです。ただ今年は、球場で「調子はどうや？」と声をかけたとき、「しんどいですね」とポツリと漏らしたこともありました。

7月に日米通算200勝という大記録を達成したものの、5月には頚部の神経根症と右肩痛が原因で一軍登録を外れました。ドジャース時代の09年に打球を頭部に受けた影響もあるようです。開幕時も、決して本調子ではないように感じました。

それでも第一線で投げ続けることができるのは、「男気」と評される責任感に加え、リーグ優勝への思いが強いからでしょう。カープはクロがデビューした97年から、一度も優勝していません。メジャー時代も、地区優勝はしても、リーグ優勝にはあと一歩のところで届きませんでした。

私も選手、コーチ時代を通じ、一度も優勝経験がありません。プロで20年の年月を重ねたクロが、現役生活の終わりが近くなりつつある年に思いを成就できれば、素晴らしいことです。（※この項つづく）

▽やまうち・やすゆき 広島県東広島市生まれの43歳。尾道商高、日体大を経て、94年のドラフト逆指名（1位）で広島入団。特徴的な「UFO投法」で1年目の95年に14勝を挙げて新人王。翌年も2ケタ勝利。02年に引退後、14年まで一軍投手コーチなどを歴任。通算45勝44敗、防御率4.40。

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