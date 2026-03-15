【仰天野球㊙史】#45

【仰天野球㊙史】1試合で「勝利」と「セーブ」を同時達成 プロ野球でたった1度きり、永遠に破られない怪記録

テッド・ターナーといえば、米国CNNの創始者で「放送界のアレクサンダー大王」と称されるほどの大物実業家。スポーツマンとしても知られ、大リーグにも手を出した。アトランタ・ブレーブスを買い取ったのは1976年のことである。

翌77年、ブレーブスは絶不調に陥った。16連敗になったとき、ターナーは堪忍袋の緒が切れ「オレが監督をやる」。5月11日、監督を「10日間、視察に出す」という訳の分からない理由をつけて放り出し、自らパイレーツ戦でベンチ入りし、監督として采配を振ったが、試合に負けて連敗が17に伸びた。

そこへ、コミッショナーから「監督として認めない」とのお達し。オーナーと選手は球団の株式は保有できない、とのメジャーの取り決めがその理由だった。大リーグ史上初のオーナー兼監督という記録を残したのだが、結果は“1試合でクビ”の珍記録となった。

ターナーは常に目立つトラブルを起こし、78年6月のドラフト（高校、大学生対象）では違法を指摘されて1位指名権を剥奪されたことがあった。不服を申し立て、指名権復活を得て1位指名で獲得したのが、最大の目玉だったアリゾナ州立大のボブ・ホーナー。87年にヤクルト入りし、最初の2試合（神宮）で4本塁打を放ってファンの度肝を抜いた現役大リーガーとして知られる。

96年のアトランタ五輪のメインスタジアムを野球用に補修してブレーブスの本拠地にし、その名も「ターナーフィールド」。豊かな財力でチームを活性化させ、95年にはワールドシリーズ優勝に導いた。

アイビーリーグの名門ブラウン大学時代からスポーツに力を入れ、セーリングでも名を成した。監督をクビになった77年にヨットのアメリカズカップで優勝している。

買収は野球だけではない。バスケットボールNBAのアトランタ・ホークス、映画のMGM、プロレス団体と片っ端から傘下に置いた。

映画の都ハリウッドでも浮名を流し、アカデミー主演女優賞2度のジェーン・フォンダと3度目の結婚。10年ほどで離婚し、「莫大な慰謝料を支払った」と話題になった。

ターナー自身、2014年にエミー賞の「スポーツ生涯功労賞」に選ばれた。

ケーブルテレビ業界の大物として知られるルパート・マードックともやり合ったと伝えられている。原因は、自分が船長のヨットにマードックがスポンサーのヨットが衝突したから、というものだった。一方で環境問題などのため財団を設立して社会貢献している。24歳のとき、自殺した父親の遺産を元に“文武＋実行力”でターナー王国を作り上げた。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）

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