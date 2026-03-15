松本剛

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　巨人で活躍した元木大介氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。９日に撮影された動画で巨人の開幕オーダーについて言及した。

　元木氏が予想する開幕オーダーは「現時点では」と前置きした上で、「Ａパターン」は、「１番（中）佐々木　２番（遊）泉口　３番（右）丸　４番（一）ダルベック　５番（左）キャベッジ　６番（三）坂本　７番（捕）岸田　８番（二）浦田」と予想。

　そして「Ｂパターン」は「１番（遊）泉口　２番（右）中山　３番（一）ダルベック　４番（左）キャベッジ　５番（三）坂本　６番（捕）岸田　７番（中）松本、８番（二）浦田」と提示。

　４番は「順当にいくとダルベックでしょ」とズバリ。そして「非常に難しいのが１番バッター」と続けた。現在、コンディション面を考慮して、試合には欠場している松本剛外野手については「ＦＡでとったとはいえ、昨年松本選手は成績があまり良くなかった。で、今回もそんなに上がってきてないっていうことで」と話し、「もう１回ハングリーさを持って『俺を忘れてねえか』っていうぐらいの気持ちになってやってもらえるとまた、ベテランの力が必要になってくると思うんで。開幕は僕は佐々木選手で行きたいと思ってます」と続けた。また、ＦＡで加入したとしても開幕スタメンの確約は「ないですないです」とした。