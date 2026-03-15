巨人で活躍した元木大介氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。９日に撮影された動画で巨人の開幕オーダーについて言及した。

元木氏が予想する開幕オーダーは「現時点では」と前置きした上で、「Ａパターン」は、「１番（中）佐々木 ２番（遊）泉口 ３番（右）丸 ４番（一）ダルベック ５番（左）キャベッジ ６番（三）坂本 ７番（捕）岸田 ８番（二）浦田」と予想。

そして「Ｂパターン」は「１番（遊）泉口 ２番（右）中山 ３番（一）ダルベック ４番（左）キャベッジ ５番（三）坂本 ６番（捕）岸田 ７番（中）松本、８番（二）浦田」と提示。

４番は「順当にいくとダルベックでしょ」とズバリ。そして「非常に難しいのが１番バッター」と続けた。現在、コンディション面を考慮して、試合には欠場している松本剛外野手については「ＦＡでとったとはいえ、昨年松本選手は成績があまり良くなかった。で、今回もそんなに上がってきてないっていうことで」と話し、「もう１回ハングリーさを持って『俺を忘れてねえか』っていうぐらいの気持ちになってやってもらえるとまた、ベテランの力が必要になってくると思うんで。開幕は僕は佐々木選手で行きたいと思ってます」と続けた。また、ＦＡで加入したとしても開幕スタメンの確約は「ないですないです」とした。