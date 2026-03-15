女子野球の「第６回栃木さくらカップ２０２６」の準決勝と決勝が１５日、栃木県で行われ、決勝で巨人女子チームが西武ライオンズレディースを３―２で破って３年ぶり２回目の優勝を決めた。今月から指揮を執る隠善智也監督体制になって初タイトルで、リーグ戦開幕を前に今季“１冠”となった。

午前中に行われた準決勝では、昨年の全日本選手権準決勝で敗れたエイジェック（栃木）と対戦。先発の伊藤春捺の２安打１失点完投と好投し、２回に５連打と打線が爆発して５―１で破った巨人。決勝では西武ライオンズレディース（埼玉）相手に２点を失うが、最終７回に長田朱也香が「２ストライクまで追い込まれていたので、インハイに反応した」という一振りが左翼８５メートルに設置した特設フェンスを越える逆転の３ラン。その裏をエースの小野寺佳奈が抑えるとナインは抱き合って喜んだ。

前日の２回戦でも延長タイブレークまでもつれサヨナラで勝ち上がった。隠善監督は「２つの接戦をものにして、選手の力ってスゲーなって思いました」とナインの健闘に驚き。「勝ちましたが勉強です。選手と共に成長したい」と前を見据えた。今月初めに宮本和知監督が球団内異動のため監督を退任し、コーチから昇格したばかり。「大会が近かったので調整が間に合うか心配でしたが、選手は変わらず練習に取り組んでくれた。自分がやるのは野球という自覚を持ってくれていた」と成長をたたえた。

今季から主将となった中江映利加にとっても、波乱の半月だった。「大きな存在がいなくなって動揺があっただろうし、つらい思いをした子もいただろうけど、みんな切り替えて頑張ってくれたことがうれしかった。宮本さんに届けるという思いでプレーできたかな」と振りかえる。この試合でも逆転３ランにつながる安打と貢献し、「苦しい試合だったけど、勝てたのが良かった。しんどくて楽しかった。キャプテンとして何とかしてチームを一つにしたい思いが実を結んだ」と喜んだ。

優秀選手（投手）に伊藤、最優秀選手に長田が選ばれ幕を閉じた大会。今月下旬に東京・府中市で行われるキャンプを経て、４月中旬にヴィーナスリーグ開幕を迎える。