◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

実力馬が集まった皐月賞トライアルに１６頭が出走し、９番人気のテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は１４着に終わった。

同馬は人気ロックバンド、ＧＬＡＹのＴＥＲＵが名前を付けたことで注目を集め、昨年１０月に新馬勝ち。東京スポーツ杯２歳Ｓでは逃げて４着。３か月半の休養を挟んで今年初戦を迎えていた。

ＴＥＲＵはレース前に自身のＸ（旧ツイッター）で「本日、テルヒコウが走ります」と馬マークを付けて投稿。レース後は「すまぬ」と同じく馬マークを付けてコメントした。

１着は８番人気のアウダーシア（津村明秀騎手）、２着は２番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、７番人気で３着のアクロフェイズ（西村淳也騎手）までが皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）への優先出走権を獲得した。

坂井瑠星騎手（テルヒコウ＝１４着）「雰囲気は悪くなかったですが、前の馬には厳しい展開でした」

笹川翼騎手（ロードレイジング＝１５着）「ノメる馬で返し馬でいい準備ができなかった。それでも走りは軽いし、芝は悪くなかった。もっとバランスが成長してくれれば。いいチャレンジでした」

石川裕紀人騎手（フレイムスター＝１６着）「まくられないペースでいったつもりが…。怖がりな馬なので、まくられると厳しくなりました。淡々といければ自己条件ならやれると思います」