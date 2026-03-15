◆女子アジア杯 ▽準々決勝 日本７―０フィリピン（１５日、オーストラリア・シドニー）

ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、同４１位のフィリピンに７―０で大勝し、１０大会連続の女子Ｗ杯（来年６月開幕、ブラジル）出場を決めた。

守備を固めたフィリピンに対し、前半終盤まで我慢の時間が続いたが、前半４５分、左ＣＫからゴール前が混戦となる中、ＦＷ田中美南がヘッドで押し込み、先制に成功。たたみかけるように、前半アディショナルタイム２分には左ＣＫからＤＦ古賀塔子がヘディングシュートを決めて、点差を２点に広げた。後半からはＤＦ北川ひかるとＦＷ千葉玲海菜を投入。後半２０分、その千葉が左サイドのＦＷ藤野あおばのクロスをスライディングで合わせて３点リードに。さらに同２２分には、今大会初出場のＦＷ松窪真心（まなか）のＡ代表初得点も生まれ、試合を決定づけた。次の準決勝（１８日）は韓国と対戦する。

元日本女子代表ＦＷの大竹七未氏は、快勝でＷ杯出場を決めたなでしこジャパンに対し「美しいサッカーだった。全選手の質が上がり、うまいのにサボらない。アジアのチャンピオンとなってＷ杯に臨んでほしい」と期待を込めて話した。

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なでしこジャパンは、序盤からフィリピンに引いて守られ、スペースがなかった。相手が格下とはいえ、難しくなるゲームだったが、なでしこジャパンがイライラしている様子は見られなかった。

落ち着いてプレーを続け、前半の終盤にセットプレーからゴールをこじ開けて格の違いを見せた。

試合を決定づけた３点目はワールドクラスのゴールだった。左サイドの藤野が右サイドへ大きく展開し、千葉が決めた。藤野のキックの質、千葉のシュートの質、いずれもレベルが高かった。

後半１２分に主力の長谷川唯に代わって途中出場した松窪は、ゲームチェンジャー。技術が高く、試合の流れを変えられる選手だ。先発出場でもやれる選手だが、途中で出てくればチームに勢いをつけられる。

若手の成長が著しく、チームは大きく底上げされた。今のなでしこジャパンは、誰が出ても同じサッカーができる。ニルス・ニールセン監督は１１人を選ぶのが難しいという、うれしい悩みを抱えていると思う。

フィリピン戦は、本当に美しいサッカーだった。全選手の質が上がり、うまいのに格下相手でも誰もサボらずにパス＆ムーブを続けた。２０１１年女子Ｗ杯を制した、あの時のなでしこジャパンに近づきつつある。

女子Ｗ杯出場権獲得は最低限の目標であり、ここで喜んでいる選手はいないはず。アジアのチャンピオンとなって来年の女子Ｗ杯に臨んでほしい。（元日本女子代表ＦＷ）

◆女子アジア杯 ２０２７年ブラジル女子Ｗ杯の予選を兼ねる。大会の上位６チームがＷ杯の切符を獲得。準決勝に進出した時点で、Ｗ杯出場が決まる。準々決勝で敗北したチームは、準々決勝敗退チーム同士で１試合のプレーオフを行い、勝利すればＷ杯出場、敗れれば大陸間プレーオフに回る。