野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」（１次ラウンドＣ組１位）がベネズエラ（Ｄ組２位）に５−８で敗れ、準々決勝敗退が決まった。

ベネズエラ８―５日本

日本が逆転負け。１点を追う三回に佐藤の適時二塁打で追いつき、途中出場の森下の３ランでリードを奪ったが、打線は四回以降、追加点を奪えず。五回に２番手隅田がガルシアに２ラン、六回に４番手伊藤がアブレウに３ランを浴びて逆転を許し、逃げ切られた。

先発崩れても、長打力でカバー

ベネズエラは、先発のＲ・スアレス（レッドソックス）が崩れたものの、チーム全体でカバーした。３本塁打の打線は長打力を発揮し、救援陣は無失点でつなぐ会心の逆転勝利。選手はグラウンドに飛び出し喜びを分かち合った。今大会は２０２８年ロサンゼルス五輪で追加競技として実施される野球の米大陸予選を兼ねる。この勝利でドミニカ共和国に続いて出場権獲得となり、先頭打者アーチをかけたアクーニャ（ブレーブス）は「歴史的な出来事だ。この喜びを届けるために日々努力してきた」と胸を張った。（平沢祐）

ベネズエラ・ロペス監督「私たちは元々、強豪国だ。日本に勝ったから強豪国になったわけではない。中２日の休養でブルペン陣がフレッシュになり、日本の打線をうまく切り抜けることができた」