夜の脚のつらさを軽減！60歳からのメディキュット第2弾は寝る前に履いて翌朝こむらスッキリ。

レキットベンキーザー・ジャパンが展開する着圧ソックスブランド「メディキュット」は、60歳からの脚ケアシリーズの第2弾として「メディキュット 朝・爽快！こむらナイト着圧ソックス」を2026年2月26日から販売中です。

60代向けは嬉しい...！

メディキュットは、性別年齢に関係なく様々な脚悩みに着目しています。

60歳以上の人にも、脚ケアのニーズが多くあることを受け、より幅広い世代の人々の脚悩みに寄り添えるように、製品を展開しています。60歳からの脚ケアシリーズの第2弾として登場したのが、「メディキュット 朝・爽快※！こむらナイト着圧ソックス」です。

60歳以上の男女の脚に関する悩みのなかでも、つりやこむら返りなどに寄り添います。

医学に基づく段階着圧がふくらはぎを下から上に段階的に引き締め、寝る前に履いて、翌朝こむらスッキリ。寝るときに適した着圧値で、夜の脚のつらさを軽減し快適な夜をサポートします。

脚ケアとは、段階着圧で脚がスッキリしている意味を指します。

※段階着圧で脚がスッキリしている意

サイズはM-L／L-LL （男女兼用）で、カラーはグレー。

65歳以上で着用前後に異常がある場合、着用を中止し医師に相談してください。

価格はオープンです。

東京バーゲンマニア編集部