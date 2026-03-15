多くの日本人選手が活躍したミラノ・コルティナオリンピック。冬季五輪としては史上最多のメダルを獲得し、多くの県勢選手がイタリアを舞台に羽ばたいたのは記憶に新しいところです。



実は、妙高からスキージャンプや複合で次のオリンピックを目指す中学生の兄弟がいます。



互いに刺激しあう2人……そこには兄弟ならではの想いがありました。

◆ジャンプで世界を目指す竹田兄弟

コマのついた台車に乗りジャンプ……





◆小1で本格的にスキー始める

平均台から降りてテレマーク……妙高からジャンプで世界を目指す竹田兄弟です。この春、高校に進学する兄の葵選手は、空中姿勢の安定感が武器。風を捕まえ、伸びのあるジャンプで、飛距離を伸ばします。2歳年下の弟の健太郎選手は、テイクオフと空中で果敢に攻めるスタイルが特徴。力強いジャンプから空中でスピードに乗ります。

兄の葵選手が本格的にスキーを始めたのは小学1年生の時。ノルディック複合のオリンピックメダリスト渡部暁斗選手への憧れがきっかけでした。



【兄・竹田 葵選手（15）】

「平昌オリンピックの渡部暁斗選手を見てやりたいなと思いました。銀メダル取って最後競り合ってるところがかっこいいなと思った」

弟の健太郎選手はジャンプやクロスカントリーに励む兄の背中を追ってスキーの世界へ……



兄弟で刺激しあい妙高を拠点に2人で切磋琢磨してきました。

◆全国大会では兄が優勝、弟は準優勝

ことし2月の全国大会。ノルディック複合とジャンプに出場した竹田兄弟は、ともに兄の葵選手が優勝、弟の健太郎選手が準優勝。



兄弟で2種目のワンツーフィニッシュは国内初の偉業でした。特に兄の葵選手は、この日の最長不倒となる56メートルを飛びました。



【兄・竹田 葵選手（15）】

「去年も優勝して、ことしも勝ちたい思いで挑みました。自分の実力をしっかり出せた」



【弟・竹田 健太郎選手（13）】

「1年目だけど、年齢とか関係なしに戦えたらいいなと思って。結果2位で、1位取りたかったけど、良い大会でよかったです」

◆二階堂蓮選手が直接指導

今回のミラノ・コルティナオリンピック。



竹田兄弟にとって大きな刺激を受けたのが、ジャンプで3つのメダルを獲得した二階堂蓮選手の活躍です。



去年の夏、妙高を訪れた二階堂選手。竹田兄弟を直接指導してくれたのです。



【兄・竹田 葵選手（15）】

「夏のシーズンに1回、二階堂蓮選手が来て、ジャンプを教えてくれた」



【弟・竹田 健太郎選手（13）】

「いまのジャンプに結構繋がってきて、蓮さんのおかげで良いジャンプができている。アプローチで早く良いポジションに移行するということを教えてもらって、いまの良いジャンプの秘訣がアプローチなので、そこは教えてもらってよかった」

◆竹田兄弟を指導する清水亜久里コーチとは

竹田兄弟を指導する清水亜久里コーチ。



かつて、ノルディック複合の全日本選手権も2度制したトップ選手でした。



コーチから見た竹田兄弟の強みとは……



【竹田兄弟を指導・清水亜久里コーチ】

「（兄の）竹田葵さんに関しては空中、特に中後半のフォームがすごいきれいなので、そこのところが彼の武器ですね。（弟の）竹田健太郎さんに関してはテイクオフの形、空中で果敢に攻めていける。空中の伸ばし方、空中のスピードがあるというところですね。2人兄弟で、全国的にもジュニアのなかでは高いレベルで出来ているのは面白い」

◆弟の成長を感じる兄・葵選手

竹田兄弟が出場した全国大会。



ジャンプでは弟・健太郎選手の方が兄より50センチ遠くに飛んで1本目でトップに立ちました。



その後2回目で逆転しましたが、兄は弟の成長を肌で感じていました。



【兄・竹田 葵選手（15）】

「全中のスペシャルジャンプ、1本目負けたんで、これからはライバルというよりは、ちゃんと意識しながら戦っていきたい」



Q）まだライバルではないんだ？



【兄・竹田 葵選手（15）】

「負けたら、ライバル」

一方、弟の健太郎選手。兄の背中を捉えたことで次に向けた具体的な目標が見えました。



【弟・竹田 健太郎選手（13）】

「自分からしたら（兄は）ライバル。あと少しの点を巻き返して、金メダルを取りたい」



兄にだけは、弟にだけは、負けられない。



その思いが、自分自身を成長させてくれることを清水亜久里コーチはよく理解しています。

◆オリンピックの舞台に立てなかった悔しさ

清水コーチの弟は……ソチ五輪ジャンプ団体で、銅メダルを獲得した清水礼留飛さんです。



【竹田兄弟を指導・清水亜久里コーチ】

「弟には特に負けたくない、そういう競争心が、普通のほかの県のライバルと、自分の兄弟だと違ってくるので」



清水コーチが立つことの出来なかったオリンピックの舞台。その悔しさを胸に竹田兄弟をはじめとする教え子にその思いを託します。



【竹田兄弟を指導・清水亜久里コーチ】

「礼留飛だったり、二階堂さんに次ぐ、妙高で"第2のメダリスト"を生んで、この地域をスキーを通じて活性化させたいのが最終的な目標」

◆4年後の冬季オリンピック目指し

清水コーチとの練習を通して、飛び上がったときの姿勢や、どんな状況でも結果を出せる精神力を磨き続ける竹田兄弟。



見据える先は、ただ一つです。



【弟・竹田 健太郎選手（13）】

「僕の将来の夢は、オリンピックで金メダルを取って、ワールドカップなどで活躍することです」



【兄・竹田 葵選手（15）】

「僕の将来の夢は、オリンピックに出場して、金メダルを取ることです。ワールドカップで勝ち続けて、そのままオリンピックも金メダルを取って、いっぱい勝ちたいですね」



4年後のオリンピック、舞台はフランス・アルプス。



妙高から羽ばたき大舞台で輝くために……



竹田兄弟はの挑戦は続きます。