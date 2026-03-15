3月14日、人気クイズ番組『世界ふしぎ発見！ 大発掘！ 黄金のマスクが出た！ 岡田准一エジプト特別潜入3時間スペシャル』（TBS系）が放送された。番組終了から2年ぶりの放送となったが、出演した野々村真の “激変” ぶりが注目を集めている。

『世界ふしぎ発見！』は1986年にスタートし、「歴史と遊ぶ」をテーマに、世界のさまざまな “ふしぎ” をミステリーハンターが旅をしながら、クイズとトーク形式で紹介する番組。2024年3月でレギュラー放送を終了したが、今回、番組が40周年を迎えたのを機に、スペシャル版で復活を遂げた。

「元V6の岡田准一さんがエジプトの発掘現場や歴史的スポットに潜入し、ファラオの消えた財宝を追う内容でした。スタジオには、クイズマスターの草野仁さん、MCの石井亮二さん、レギュラー解答者の黒柳徹子さん、野々村さん、さらに、ゲストで菅野美穂さんや『メイプル超合金』のカズレーザーさんらが出演しました」（スポーツ紙記者）

エジプトの歴史に迫る内容は好評だったが、放送後のXでは

《野々村真さんを見てびっくりした イメージ変わりましたね》

《久々に野々村真見たけど白髪混じりになって髪型が変わっていて時代を感じました》

《世界ふしぎ発見!がやってることにまず驚いたんやけど、野々村真が見事なシルバーヘアでさらに驚いたわ》

など、野々村の髪型に驚く声が聞かれていたのだ。

「以前の野々村さんは、茶髪で前髪を下したスタイルでしたが、今回の番組では白髪を長く伸ばし、前髪をセンター分けにしていました。現在61歳であることを考えると、白髪があるのは不自然ではありません。ただ、年齢を重ねても若々しい印象が強かった野々村さんだけに、“白髪激変” に驚く人も多かったのでしょう」（芸能記者）

野々村は1982年、『笑っていいとも！』（フジテレビ系）の「いいとも青年隊」で注目を集め、多くのテレビに出演してきた。ただ、近年は活動に変化も見られるという。

「1999年から月曜コメンテーターを務めた朝の情報番組『おはよう朝日です』（ABCテレビ）は2020年に卒業し、2014年から月曜レギュラーとして出演した『バイキングMORE』（フジテレビ系）も2022年に終了しました。

野々村さんの出演する番組は10年以上続く長寿番組も多かったですが、『世界ふしぎ発見』しかり、番組終了が相次ぎました。そのため、以前に比べると、テレビ露出が激減していたのです」（同）

テレビで見る機会が減った野々村だが、“新ビジネス” に着手していた。

「2024年から、野々村さんをモデルに人工知能（AI）を使って開発された音声対話型デジタルヒューマン『AI野々村真』が、介護施設向けに導入できないか、検証がおこなわれています。

『世界ふしぎ発見』で高齢層に認知されていることも踏まえ、AIの野々村さんと利用者が対話することによる効果が期待されているようです。AI、介護ともに、今後の日本で欠かせない分野になると思われるため、“将来有望” かもしれません」（同）

クイズ番組では「珍回答」を連発し、お茶の間の愛されキャラとして認知された野々村。今後も、さらに多くの人を癒してくれそうだ。