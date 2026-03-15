「重ね着なし」でもおしゃ見え！【グローバルワーク】大人に似合う♡「優秀トップス」

毎日忙しく過ごす大人女性におすすめしたいのが、1枚でサマになるトップス。トレンドのレイヤード風デザインを採用したトップスなら、重ね着なしでもおしゃれ度UPを狙えます。今回は、大人に似合う【グローバルワーク】の「優秀トップス」をご紹介。ぜひ春のワードローブに迎えて。

きちんと感のある襟付きのレイヤード風トップス

【グローバルワーク】「シャツカラードッキングニット」\5,490（税込）

セーターの下にシャツを重ねたようなデザインが特徴。ボディラインを拾いにくい、ゆったりとしたシルエットです。ボトムスしだいでカジュアルにもきれいめにも振りやすく、春コーデでヘビロテできそう。バレルシルエットのジーンズと合わせれば、こなれ感たっぷりな最旬ルックの完成。

抜け感のあるスキッパーカラーの配色トップス

【グローバルワーク】「リッチライトニットスキッパー」\4,490（税込）

顔まわりに程よい抜け感を与えてくれるスキッパーカラーのトップス。配色がアクセントになり、重ね着をしなくてもおしゃれに決まりそうです。細リブながらもフィットしすぎないシルエットが嬉しいポイント。長すぎず短すぎない絶妙な着丈で、インスタイルもすっきりまとまる予感。

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writer：Emika.M