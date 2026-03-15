「うちではこうなのよ」“常識”を押し付けてくる義母。勝手に冷蔵庫を開けられ、ついに嫁がプツン！

これは、義実家との微妙な距離感に悩んでいた友人A子が、勇気を出して自分の思いを伝えたエピソードです。

義母のルールに耐えかねず、思わず一言

夫も「あのとき、よく言ってくれたね。俺も人任せにしすぎてた、ごめん」と自分の非を認め、歩み寄ってくれるようになりました。

我慢することが“優しさ”だと思っていたけれど、本当の優しさは“きちんと伝えること”なのかもしれません。

義実家との関係は決して完璧ではありません。

それでも、確実に前へ進んでいます。

“言えない嫁”を卒業したA子が見つけたのは、家族としての新しいかたちでした。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2026年1月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：池田みのり

SNS運用代行の職を通じて、常にユーザー目線で物事を考える傍ら、子育て世代に役立つ情報の少なさを痛感。育児と仕事に奮闘するママたちに参考になる情報を発信すべく、自らの経験で得たリアルな悲喜こもごもを伝えたいとライター業をスタート。