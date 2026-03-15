俳優・村田雄浩が13日、自身のインスタグラムを更新。コミカルな姿をアップし、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】「でっかくなっちゃった」サービス精神旺盛なベテラン俳優

村田は女優・飯島直子らと出演した舞台「NUKIDO～外から見るか 芯から見るか～」の名古屋公演が無事に終了したことを報告。「本当に多くのお客様に足を運んでいただいて感謝しております」とファンに感謝をつづった。



続けて「…たまたま名古屋にいた 我ソールメイト マギー審司さんが『芝居は見れないけど 差し入れだけでも…』と言って 楽屋に来てくれました」と明かし、おいしそうな手羽先の写真と2ショットをアップ。しかも、2ショットはそろってマギーの“象徴”とも言える耳が大きくなるポーズをとっている。



ジャケット姿のマギーの耳は定番の「でっかくなっちゃった」状態。さすがに村田の耳は大きくなっていなかったが、ジャージー姿でノリノリの表情。「デッカくなっちゃう耳で 皆んなを盛り上げてくれて 本番前にテンション上がりました！」とつづり、差し入れの手羽先を食べたことも伝えた。



フォロワーからは熱演をねぎらう声とともに、「マギーさんのお耳してみたい」「ソウルメイトコンビでなにかステージ…よろしくお願いします」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）