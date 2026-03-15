女優の八木莉可子、俳優の中島裕翔が１５日、都内でテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ｂｅｙｏｎｄ」（２１日、後９時）の会見に出席し、仕事で大切にしていることを明かした。

日本のファッションデザイナーの草分けで国際的に活躍した森英恵さん（２０２２年逝去、享年９６）の生誕１００周年を記念したドラマ。八木が英恵さん、中島が英恵さんの夫・賢さんを演じる。

２人は初共演。中島は八木の第一印象を「凜として、しっかりしたイメージ」と告白。「階段を踏み外して大きく転んだことがあった。ギャップがあるんだな」と笑った。

一方の八木は「お子さんをあやしている中島さんが印象に残っている」と回想。同作には森英恵さんの半生を描いていることから、多くの子役が参加。「ちょっとぐずっちゃう子もいたけど、中島さんが上手にあやしていた」と明かした。中には苦労する子もおり、中島は「実際のお母さんから預かったときに泣いちゃったのは、悲しかった。赤ちゃんが気に入っている動画を見せながらやった」とポツり。本番は一発ＯＫが出たといい「本番でやってくるタイプ。大物になるな」と期待した。