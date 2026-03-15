◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日 エディオンアリーナ大阪）

ともに6勝1敗でこの日に臨んだ大関経験者の関脇対決は霧島（29＝音羽山部屋）が高安（36＝田子ノ浦部屋）をすくい投げで下し優勝争いトップの1敗を堅持した。立ち合いで踏み込んだ高安は狙った左上手を取れず。霧島は左ですくって、いったん離れた。そこから右差しで左上手をつかみ、頭をつけた。高安に右下手で半身という劣勢を強いた。互いに攻める機会を探る間ができたのち、霧島がもろ差しになり左ですくって勝負を決めた。

横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は結びで東前頭4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）にはたき込まれ、2敗へ後退した。立ち合いで踏み込まれ、土俵際の右のど輪から形勢を逆転。右差し、左を相手の右足にかけて渡し込みを狙った。しかし前のめりに崩れた。大栄翔は通算6個目の金星を獲得した。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭3枚目の平戸海（25＝境川部屋）に寄り切られて4勝4敗となった。

綱獲りが絶望となった大関・安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭4枚目の隆の勝（31＝湊川部屋）に立ち合いから突きで一方的に攻められ、はたき込まれて3勝5敗となった。

優勝争いトップの7勝1敗は4人。関脇・霧島、平幕の隆の勝、琴勝峰、豪ノ山だ。