タレントの松本明子が１５日、日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い」に登場。以前、ヒロミからアドバイスをもらった赤字のキャンピンガー事業についてのその後を明かした。

この日は「特別編」として、以前の放送を再編成したものを放送したが、その中で、以前に出演し、赤字のキャンピングカー事業の助言をもらっていた松本が、「その後」を報告した。

松本は、「インバウンドのお客様のためにホームページも英語バージョンとか作りまして、海外からのネット予約のお客様が増えました」と嬉しそうに話した。ならば黒字に転換か？と期待されたが「昨年２０２５年が、おととし（２４年）に比べますと、売上げがなんと１００万円の赤字」とまさかの赤字となっていた。

その理由が「予期せぬクマ被害」と、昨年日本中で騒がれたクマ騒動。「外国からの長期のレンタルのキャンセルもありますし、行こうと思っていた所にクマが出たのでキャンセルというお客様もいました」と振り返った。

だが今年になって「なんと、先日、沖縄のレンタカーからご連絡をいただき、松本さんのレンタカー１台を沖縄に持ってきてくれませんかと」と業務提携の誘いがあったといい「今年は少しでも１００円でも黒地になるよう頑張りたい。宜しくお願いします」と気合をいれていた。