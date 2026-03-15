あすの天気です。朝は関東や日本海側で雲の広がる所もありますが、日中は広い範囲で晴れそうです。太平洋側を中心に空気の乾燥が続くため、火の取り扱いにご注意ください。夜は北海道で雪の降る所がある見込みです。

あすの気温です。朝の気温はけさより低い所もあり、西日本を中心にこの時季としても低い所があるでしょう。霜の降りる所もありそうです。農作物の管理にご注意ください。日中の気温はきょうより高い所が多く、関東から西は15℃以上となりそうです。花粉の飛ぶ量も多くなるため、対策を心がけましょう。また、朝と日中の気温差が大きい所もある見込みです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：7℃ 釧路：6℃

青森 ：8℃ 盛岡：11℃

仙台 ：13℃ 新潟：11℃

長野 ：11℃ 金沢：12℃

名古屋：17℃ 東京：14℃

大阪 ：15℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：13℃

高知 ：18℃ 福岡：16℃

鹿児島：19℃ 那覇：22℃

週間予報です。火曜日も広い範囲で晴れますが、水曜日から木曜日にかけては西から天気が下り坂となるでしょう。気温は平年並みか高めとなり、この先は関東から西を中心に、さくらの開花ラッシュとなりそうです。