人気日本人女子レスラーがまたしてもハイクオリティなフェイスペイント姿で登場。狂気の視線を送る自撮り投稿に1万件をこえる“いいね”が押され、話題となっている。

【画像】「超リアル」日本人美女、ド派手な“蜘蛛の目”メイク

WWE女子スーパースターのアスカが11日、自身のインスタグラムを更新。試合で披露したフェイスペイント姿で撮影した自撮りショットを公開した。

公開された写真は、アスカの代名詞とも言えるアーティスティックなフェイスペイントが顔全体に施された衝撃的な一枚だ。目の周囲には蜘蛛の脚が這うような緻密なラインが描かれ、鼻や口元はピエロを彷彿とさせる赤や黒のド派手なペイントが施されている。さらに、ラメやラインストーンを散りばめた煌びやかな装飾と、爬虫類を思わせる鋭い輝きを放つイエローのカラーコンタクトが、彼女の持つミステリアスで破壊的な世界観をより一層引き立てている。

今回の投稿に特定の文章は添えられていないが、至近距離から捉えられたその表情は、言葉を必要としないほどの圧倒的なオーラを放っている。世界中のファンを魅了し続ける彼女の独創的なセルフプロデュース能力の高さが、改めて証明された形だ。

このフェイスペイントは日本時間10日に放送されたWWE「RAW」に登場したときのもの。投稿に対し、ファンからは「美人！」「私のお気に入り写真の1つ」「私のコイビト」「超リアルだ」「今回も完璧なクオリティ」といった熱狂的な反響が寄せられている。

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