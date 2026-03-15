チームの皆さんの素顔に迫る「オイシックスちょっといいですか！？」略して「オイちょ！？」。



今回は桑田真澄CBOさんにお話を伺いました。

◆「桑田さん、ちょっといいですか！？」

蛯原アナ

「お疲れ様です」



桑田真澄CBO

「かっこいいユニフォーム着てるね」



蛯原アナ

「ありがとうございます。桑田さん、今ちょっとだけお時間よろしいですか？」

蛯原アナ

「ちょっと桑田さんに聞くのはまだ早いかもしれませんが、今回のテーマは新潟の恋しいところ。いかがですか？」

桑田真澄CBO

「情報によると、お魚がすごくおいしいと聞いていますんで、もうぜひ新潟のお魚を食べたいなと思います」



蛯原アナ

「ちなみに何が好きですか、お魚のなかでは」



桑田真澄CBO

「光物がね、僕あまり得意ではないので。でも食べるんですけど」



蛯原アナ

「一応、新潟は、のどぐろが……」



桑田真澄CBO

「のどぐろは、もう大好物ですよ。のどぐろでしょ、まぐろでしょ、あと、ぶりとか、さば。さば光物だね(笑)。なんか、ちょっと言っていることと違うな（笑）」



そして……



蛯原アナ

「新潟は、ちなみにお米も有名ですが……」



桑田真澄CBO

「お米は新潟の知り合いからよく送ってもらうんで、やっぱり別格ですよね」



蛯原アナ

「味、違いますか？」

桑田真澄CBO

「僕も北九州でちょっと作っているんですけど、やっぱり新潟の米は手強いですね（笑）」



さらに、新潟のお米や魚介類と一緒に楽しみたいものが……



蛯原アナ

「ワインと合わせたら最高ですね」

桑田真澄CBO

「なんかワインも作ってるらしいじゃん新潟。行ったことないですけど、休みの日とかもしあれば、ワイナリーも行ってみたいと思います。一応、名誉ソムリエですからね」



蛯原アナ

「ぜひ、新潟の日本酒も味わってください」



桑田真澄CBO

「日本酒も美味しいらしいよね、終わらないじゃないこれ！」

◆体を作るのは“食”

Q）新潟ってやっぱり食とかのイメージがありますか？



桑田真澄CBO

「そうなんですよ。オイシックスも“食”ですから。選手たちにも言うんですけど、体を作るものは食べるものと飲むものだから、いいもの、必要なものを食べようという話をしています。自分ももうすぐ60歳が見えてきたんですけれども、1年でも長く若い選手たちと一緒に、グラウンドでボールを追いかけたりしたいと思っています」

Q）お米づくりをされているというお話が、すごく気になったのですが……



桑田真澄CBO

「これはですね、僕が40歳で現役を引退して、指導者になるときに、若い選手たちを育成するには何が大事かというのを、お米づくり、ワインづくりから学ぼうとしたんです。ワインもつくっていますし、お米も実際に田植えをして、収穫もして、ということで。結論は、育てるには時間と、情熱と、愛情が必要だということ」



Q）人も米も一緒なんですね？



桑田真澄CBO

「すぐにはできない、育たないんです」

蛯原アナ

「名誉ソムリエということでしたが、やはりワインはお好きですか？」



桑田真澄CBO

「まあ野球よりも得意かもわからない(笑)。大好きですワインは。お酒は、たくさんは飲めないんですけれども。ワインは大好きですね」



新潟の魅力にジワジワと心を奪われている桑田さんでした。