チームの素顔に迫る「オイシックスちょっといいですか！？」 桑田真澄CBOにTeNY蛯原アナが直撃！新潟の恋しいところは？
チームの皆さんの素顔に迫る「オイシックスちょっといいですか！？」略して「オイちょ！？」。
今回は桑田真澄CBOさんにお話を伺いました。
◆「桑田さん、ちょっといいですか！？」
蛯原アナ
「お疲れ様です」
桑田真澄CBO
「かっこいいユニフォーム着てるね」
蛯原アナ
「ありがとうございます。桑田さん、今ちょっとだけお時間よろしいですか？」
蛯原アナ
「ちょっと桑田さんに聞くのはまだ早いかもしれませんが、今回のテーマは新潟の恋しいところ。いかがですか？」
桑田真澄CBO
「情報によると、お魚がすごくおいしいと聞いていますんで、もうぜひ新潟のお魚を食べたいなと思います」
蛯原アナ
「ちなみに何が好きですか、お魚のなかでは」
桑田真澄CBO
「光物がね、僕あまり得意ではないので。でも食べるんですけど」
蛯原アナ
「一応、新潟は、のどぐろが……」
桑田真澄CBO
「のどぐろは、もう大好物ですよ。のどぐろでしょ、まぐろでしょ、あと、ぶりとか、さば。さば光物だね(笑)。なんか、ちょっと言っていることと違うな（笑）」
そして……
蛯原アナ
「新潟は、ちなみにお米も有名ですが……」
桑田真澄CBO
「お米は新潟の知り合いからよく送ってもらうんで、やっぱり別格ですよね」
蛯原アナ
「味、違いますか？」
桑田真澄CBO
「僕も北九州でちょっと作っているんですけど、やっぱり新潟の米は手強いですね（笑）」
さらに、新潟のお米や魚介類と一緒に楽しみたいものが……
蛯原アナ
「ワインと合わせたら最高ですね」
桑田真澄CBO
「なんかワインも作ってるらしいじゃん新潟。行ったことないですけど、休みの日とかもしあれば、ワイナリーも行ってみたいと思います。一応、名誉ソムリエですからね」
蛯原アナ
「ぜひ、新潟の日本酒も味わってください」
桑田真澄CBO
「日本酒も美味しいらしいよね、終わらないじゃないこれ！」
◆体を作るのは“食”
Q）新潟ってやっぱり食とかのイメージがありますか？
桑田真澄CBO
「そうなんですよ。オイシックスも“食”ですから。選手たちにも言うんですけど、体を作るものは食べるものと飲むものだから、いいもの、必要なものを食べようという話をしています。自分ももうすぐ60歳が見えてきたんですけれども、1年でも長く若い選手たちと一緒に、グラウンドでボールを追いかけたりしたいと思っています」
Q）お米づくりをされているというお話が、すごく気になったのですが……
桑田真澄CBO
「これはですね、僕が40歳で現役を引退して、指導者になるときに、若い選手たちを育成するには何が大事かというのを、お米づくり、ワインづくりから学ぼうとしたんです。ワインもつくっていますし、お米も実際に田植えをして、収穫もして、ということで。結論は、育てるには時間と、情熱と、愛情が必要だということ」
Q）人も米も一緒なんですね？
桑田真澄CBO
「すぐにはできない、育たないんです」
蛯原アナ
「名誉ソムリエということでしたが、やはりワインはお好きですか？」
桑田真澄CBO
「まあ野球よりも得意かもわからない(笑)。大好きですワインは。お酒は、たくさんは飲めないんですけれども。ワインは大好きですね」
新潟の魅力にジワジワと心を奪われている桑田さんでした。