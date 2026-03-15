4回以降は無得点、8三振…侍ジャパンが突き付けられた“納得の敗因”「ベネズエラのブルペンが試合を支配した」【WBC】
初回に同点弾を叩き込んだ大谷も、4回以降は二つの三振と遊飛に倒れた(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。初回に先制点を許した日本は、森下翔太の3ランなどで3回に5-2とリードしたものの、中盤以降でも失点を重ねて逆転負け。投打でベネズエラに圧倒され、ベスト8で大会から去ることとなった。
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1回の大谷翔平のソロアーチや、3回に佐藤輝明の適時打、森下の勝ち越し弾により、序盤で5点を奪った日本だったが、4回以降はベネズエラ投手陣に無得点に抑えられている。先発のレンジャー・スアレスを攻略しながらも、その後を受けた6人の救援投手を打ち崩せず、追加点を挙げられなかった。
一方、日本投手陣は先発の山本由伸が4回を2失点で切り抜けたものの、2番手の隅田知一郎、4番手の伊藤大海がそれぞれマイケル・ガルシア、ウィルヤー・アブレイユに被弾。終盤に2イニングを投げた種市篤暉も牽制のミスから失点を喫する形となるなど、リリーフが安定感を欠いた。
図らずも、救援投手の差が明確となったことで日本の連覇への道のり途絶える結果に。侍ジャパン打線はベネズエラ救援陣と相対した3回途中から、ヒット4本、四球1、三振8と、出塁もままならない状況を強いられた。
ベネズエラの日本撃破を伝えるメキシコメディア『Claro Sports』でも、試合レポートの中でベネズエラ救援投手の好投をクローズアップしている。
同メディアは、「スター揃いの日本を相手に、ベネズエラ代表は粘り強さと冷静さ、そして勝負強い打撃を見せ、逆転劇で忘れられない一夜を作り上げた」と結果を称えるとともに、中盤以降の展開を振り返り、「ベネズエラのブルペンが試合を完全に支配した」と強調。
緊迫のマウンドで躍動したベネズエラ救援陣に対し、「ホセ・ブットー、アンヘル・セルパ、アンドレス・マチャドらが精密な投球で日本打線を封じる」などと評している。
その上で同メディアは、「この夜は、勝負強い打撃、チームの粘り強さ、そしてリリーフ陣の安定した投球によって彩られた。ベネズエラは前回王者を破っただけでなく、この世代が世界一を狙える力を持つことを証明した」とゲームの印象を綴っている。
本来であれば、日本の“お家芸”だったはずの継投策が乱れ、逆にベネズエラのブルペン陣に反撃を封じ込められた。前回王者としての戦いを見せられないまま、日本のWBCが終わった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]