◇F1第2戦 中国GP決勝（2026年3月14日 上海国際サーキット＝1周5.451キロ×56周）

メルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）がポール・ツー・ウインを飾り、F1参戦2年目で初優勝をマークした。19歳201日での優勝は18歳228日のマックス・フェルスタッペン（オランダ）に次いで2番目に若く、ポール・ツー・ウインは史上最年少記録。同僚のジョージ・ラッセル（英国）が2位に入り、メルセデスが開幕戦オーストラリアGPに続いてワンツーフィニッシュ。フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が昨年の移籍後初表彰台となる3位に入った。

スタートではハミルトンが3番手から猛ダッシュを見せてトップに。しかし、2周目にアントネッリが首位を奪い返し、一時4番手に落ちたラッセルも4周目に2位へ浮上した。

10周目に今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）がコースオフしてストップ。セーフティカー（SC）が出動し、メルセデス勢とフェラーリ勢はピットインした。レース再開後は29周目にラッセルが2番手に上がり、その後はメルセデスの2台がフェラーリ勢との差を広げ、余裕で逃げ切った。

アストンマーチンはフェルナンド・アロンソ（スペイン）も34周でリタイア。マクラーレンの昨季総合王者ランド・ノリス（英国）とオスカー・ピアストリ（オーストラリア）はマシントラブルのためスタートを断念。また、ウィリアムズのアレクサンダー・アルボン（タイ）、アウディのガブリエル・ボルトレート（ブラジル）も出走できなかった。

▼アントネッリ 言葉が出ない。正直、泣きそうです。この夢をかなえるために支えてくれたチームに感謝します。イタリアを再び頂点に導きたかった。今日それが実現しました。フラットスポットで少しヒヤリとしましたが、やり遂げました。スタートは決して楽ではありませんでした。イン側に張り付きすぎてフェラーリにスペースを与えてしまいました。でも、何とか勝つことができました。

▽決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)ハミルトン（フェラーリ）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ベアマン（ハース）

(６)ガスリー（アルピーヌ）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ハジャー（レッドブル）

(９)サインツ（ウィリアムズ）

(10)コラピント（アルピーヌ）

(11)ヒュルケンベルク（アウディ）

(12)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(13)ボッタス（キャデラック）

(14)オコン（ハース）

(15)ペレス（キャデラック）

リタイア フェルスタッペン（レッドブル）

リタイア アロンソ（アストンマーチン）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

DNS ピアストリ（マクラーレン）、ノリス（マクラーレン）、ボルトレート（アウディ）、アルボン（ウィリアムズ）