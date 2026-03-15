タレントのホラン千秋（37）が15日放送の読売テレビ「もんくもん 2週連続！春のもんく祭り」（日曜後4・00）に出演。ゲストの矢口真里（43）に噛みつき、笑わせた。

不定期に放送される同番組の進行を担当し、レギュラーのメッセンジャー・黒田有と“毒舌合戦”を繰り広げているホラン。今回は矢口に牙をむいた。

矢口がもんくを持参したとして「最近、TikTokを始めて、そこでプチ炎上してる」とぼやいた。同SNSに登場する矢口は、本人と分からないほどの別人ぶり。「どういうこと？」と戸惑う黒田ら共演陣に「これ、私のスッピン」とおどけてみせた。

矢口はエフェクト機能を使用し顔を加工した動画を投稿。「別人すぎる」と話題になり、「これでバズるんだ！と思って、延々と違う顔で載せ続けてたら、結構炎上しちゃって…。“これ誰なん”“これ誰なん”って」と説明した。

スタジオでも「やりすぎ」などと声が上がる中、ホランは「どの部分を楽しみたいんですか？」と真顔で質問。矢口は厳しい反応に「今まででここが一番炎上してますよ？そんな炎上してなかったのに…」と苦笑いした。

ホランはさらに「バズるから上げ始めたっていうのであれば、バズってるのは思惑どおりだからいいじゃないですか」と続け、「だけどそれに対して今、ぼやいていらっしゃるから…どこを楽しみたいのかなって」と鋭い指摘で、矢口をタジタジにさせた。

黒田からは「ホラン、（矢口に）昔男取られたん？」とツッコまれ、ホランも矢口も爆笑だった。