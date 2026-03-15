俳優の中島裕翔が１５日、都内でテレビ朝日ドラマプレミアム「森英恵 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ｂｅｙｏｎｄ」（２１日、後９時）の会見に出席し、仕事で大切にしていることを明かした。

日本のファッションデザイナーの草分けで国際的に活躍した森英恵さん（２０２２年逝去、享年９６）の生誕１００周年を記念したドラマ。

演じるのは英恵さんを影で支える夫・賢さん。中島は仕事をする上で「コミュニケーションをとるようにしている」と告白。自分も緊張しいなところがあるけど、それを紛らわすために自分から明るくする。（俳優としても作品を）１人でやっているんじゃないを大事にする。同じスタートラインに立とうとは心がけている」。しかし本作でも緊張のあまり「コーヒーを渡すシーンで、こぼしちゃった。頑張ってたぁー」と笑った。

中島はドラマ放送後の４月１５日に開幕する「生誕１００年 森英恵 ヴァイタル・タイプ」（国立新美術館、７月６日まで）のナレーションを担当する。「演じることでて感じるものがあったので、ドラマの撮影を終えてからのレコーディングでよかった。衣装と共に自分の声で申し訳ないけど、少しでもお力になれれば」と意気込んだ。

この日は英恵さんの息子・顕さん、孫・泉のコメントが発表された。一言一言に聞き入り「森さんたちからの反応が一番気になっていた。僭越（せんえつ）ながら自分が演じさせてもらえて光栄。言葉をもらえてやっと安堵（あんど）した」とほほえんでいた。