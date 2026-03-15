◇バレーボール◆Ｖリーグ男子 北海道イエロースターズ ３―０つくばユナイテッド（１５日・北ガスアリーナ４６）

東地区首位の北海道イエロースターズが、ホームで同地区４位のつくばユナイテッドに３―０で勝利し、地区２連覇を決めた。チームメートのコンディション不良で急きょスタメンに起用されたＯＨ中野竜（２７）がチームトップ１８得点を挙げるなど相手を圧倒した。４月１１、１２日に北ガスアリーナ４６で開催される西地区上位２チームとのプレーオフでＶリーグ初制覇を目指す。

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セットカウント２―０で迎えた第３セット。デュースに突入し、北海道イエロースターズが５度目のマッチポイントを握った。最後はＯＨ重留日向（２６）のブロックで粘る相手を振り切り試合終了。２試合を残して連覇を決め、浜崎勇矢監督（３８）は「昨シーズンに続き優勝することが出来て大変うれしく思う。選手たちが成長してくれた結果。ほっとしている」と胸をなでおろした。

チームのアクシデントを背番号１４が救った。中心選手であるＯＨ山田滉太（２８）のコンディション不良により、会場到着後にスタメンを急きょ変更。浜崎監督は「高さもあってパスも出来て、爆発力がある。何かを起こしてくれる」と、１４日の１戦目で出場のなかった中野を先発メンバーに選択した。

優勝が懸かる大一番でのスタメン起用。中野は「久しぶりの先発だったけど、いつも出られる準備はしていた。緊張も少しはあったけど、いつも通りのプレーを心掛けた」。１セット目に７得点で勢いに乗ると、その後も得点を重ねてバック５本を含む１５本のアタックが成功。「ここで欲しいなというところで決められなかった。そこは自分の反省点」と悔しさをにじませながらも、主役級の活躍でストレート勝ちに大きく貢献してみせた。

２１、２２日に実施される埼玉とのリーグ２連戦を終えると、昨季敗れたセミファイナル、そしてファイナルが４月に控える。ホームで迎える２度目のプレーオフに向け中野は「昨年は悔しい気持ちで一杯だった。今年は全員バレーで、出てる選手も出てない選手も全員で優勝を取りにいく」。地区２連覇の余韻に浸ることなく、Ｖリーグの頂点に向けて歩みを進めていく。

（島山 知房）