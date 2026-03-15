◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

皐月賞トライアルが１６頭立てで争われ、２番人気のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は２着。直線は１０番手から鋭い末脚を見せ追い込んだが、勝ち馬に首差届かなかった。

昨年の京都２歳２Ｓ２着、ホープフルＳ３着に惜敗。「仕上げは７分ぐらいですが、ここは勝たないといけないレース」と鞍上が話すなど必勝態勢で臨んだが、またもや惜しい敗戦。この悔しさは、権利を獲得した皐月賞で晴らす。

勝ったのは８番人気のアウダーシアで、勝ちタイムは１分４６秒０。０２年にタニノギムレットがマークした１分４６秒９を上回るレースレコードとなった。

３着には７番人気でアクロフェイズ（西村淳也騎手）が入り、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）への優先出走権を獲得した。

岩田康誠騎手（アスクエジンバラ＝２着）「目いっぱいではない仕上げの中で、最低限はできました。先が見えてきました」

福永調教師「よう走ったね。勝った馬が強かったです。賞金加算は大きい。ダービーに向けて安心できるラインまできたかな。次走は皐月賞を予定」

西村淳也騎手（アクロフェイズ＝３着）「惜しかったです。それだけです」

奥村豊調教師「距離もつめて輸送もあって、クリアすることが多いなと思っていましたが、うまく馬が対応してくれました。まだ体が緩くてエンジンのかかりが遅いので、その辺が中山でもどうかと思ったけど、小回りをこなしたのは大きいです。その辺がスッとしてくれれば、もっといいですね。体質が強くなくて間隔を空けて使っているので、栗東に戻して反応を見てから次走は考えます」

団野大成騎手（サウンドムーブ＝４着）「能力を再確認するレースになりました。あとひとつで権利を取れるところだったので、それが心残りです。枠も難しい中で出来るレースはしましたが、もう少しやりようがあったかなと思います」

田辺裕信騎手（サノノグレーター＝５着）「道中は雰囲気良くロスなく直線に向けたけど、ゴール前で進路が狭くなった。勢いはあったし、もうひとつふたつくらい上の着順を取れる手応えだった」

杉原誠人騎手（ラストスマイル＝６着）「スタートも決まって、競馬の流れ的には想定通りだった。３コーナーくらいまではリズムが良かったし、行く馬も想定内だったけど、ちょっとまだコーナーのバランスが良くなくて加速がつきづらいところがあった。直線もさばきながら伸びてきているけど、やっぱり広いコースの方がいいかな」

丹内祐次騎手（マイネルシンベリン＝８着）「差がないし、馬は良くなっています」

大野拓弥騎手（ミスターライト＝９着）「勝負どころでは一瞬ありそうな感じがしました。良化途上の段階で見せ場を作ってくれたし、これで良くなってくれれば」

石橋脩騎手（ガリレア＝１０着）「前回より馬にやる気があった。あまりゲートを出なかったので、馬の後ろで我慢ができた。あの感じなら１８００メートルでももつと思う。３、４コーナーの荒れているところでバランスを崩すところがあった」

横山武史騎手（タイキルッジェーロ＝１１着）「まだ気性も体も幼い中でよく頑張ってくれています。良くなるのは秋以降だと思いますが、いいものは持っています。将来性に期待したいです」

横山和生騎手（ジーネキング＝１２着）「遅かれ速かれクリストフ（ルメール）が動くと思っていて、それをスカしてひとタメできた。４コーナーはオッと思った。個人的にはもっと距離を詰めての馬になりそう。内容は着順ほど悪くない」

角田大和騎手（マカナアネラ＝１３着）「普段はうるさいところもあるけど、ゲートを上手に出てくれました。クレパスキュラーがくると思って組み立てたけど、３、４コーナーの荒れたところで脚を取られました。能力はありますが、成長途上です」