つば九郎、活動再開を発表 31日の神宮開幕戦で復帰へ「球団として大切に継承していきます」
プロ野球・東京ヤクルトスワローズは15日、公式サイトを更新。マスコットキャラクター・つば九郎が活動を再開すると発表した。
【画像】帰ってくる！つば九郎の活動再開を発表した球団のサイト
サイトでは「球団マスコット『つば九郎』が今シーズンより活動を再開することをお知らせいたします」と発表。「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました」と感謝を伝えた。
続けて「皆さまからのお声を受け止め、これまでの歩みを大切にしながら、つば九郎が築いてきた歴史を未来につなぐために、球団として大切に継承していきます」とした。
今後は、主催試合をはじめ各種イベント、メディア出演などを通じて、球場・チームをさらに盛り上げてまいります」とし、活動再開は今シーズン神宮開幕戦となる31日の広島東洋カープ戦（18時試合開始）を予定していると明らかにした。
つば九郎を巡っては、昨年2月に球団が「つば九郎を支えてきた社員スタッフが永眠いたしました」と発表。活動を見合わせていた。
【画像】帰ってくる！つば九郎の活動再開を発表した球団のサイト
サイトでは「球団マスコット『つば九郎』が今シーズンより活動を再開することをお知らせいたします」と発表。「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました」と感謝を伝えた。
続けて「皆さまからのお声を受け止め、これまでの歩みを大切にしながら、つば九郎が築いてきた歴史を未来につなぐために、球団として大切に継承していきます」とした。
今後は、主催試合をはじめ各種イベント、メディア出演などを通じて、球場・チームをさらに盛り上げてまいります」とし、活動再開は今シーズン神宮開幕戦となる31日の広島東洋カープ戦（18時試合開始）を予定していると明らかにした。
つば九郎を巡っては、昨年2月に球団が「つば九郎を支えてきた社員スタッフが永眠いたしました」と発表。活動を見合わせていた。