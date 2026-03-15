【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】3人抜き→ニア上ズドンの衝撃ゴール（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の“秘密兵器”が、ついにベールを脱いだ。MF松窪真心が相手3人を無力化する衝撃のゴラッソを決め、ファンを熱狂の渦に巻き込んでいる。

なでしこジャパンは日本時間3月15日、オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ2026の準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。自陣に引いてブロックを敷く相手の守備に苦しみながらも、前半終了間際にセットプレーから2ゴールを奪取。後半にも大量5ゴールを挙げて7−0で快勝し、大会準決勝進出を決めるとともに2027年ワールドカップ出場権も獲得した。

このゴールラッシュの中で一際まばゆい輝きを放ったのが、21歳の松窪だった。グループステージ3試合はコンディション不良のため出番なしだったが、この日は57分からインサイドハーフとしてピッチに入って今大会初出場を果たす。すると、投入からわずか10分後の67分にいきなり大仕事をやってのける。

右サイドで仕掛けたFW藤野あおばから、ペナルティーエリア右で横パスを受けた松窪。ボールを収めると、相手2人に激しくチャージされながらも低い姿勢で耐え抜き、縦へ突進する。さらにカバーに入った3人目のDFも鋭いステップでかわすと、体勢を崩して倒れ込みながら右足を一閃。放たれた強烈なシュートは、ニアサイドの天井へと豪快に突き刺さった。

シュートに反応するもまったく触れることができなかったGKニーナ・メオジョをはじめ、フィリピンの守備陣は松窪の理不尽とも言える突破とフィニッシュに唖然とするしかなかった。

「喜び方かわいい」の声も

スーパーゴールを決めた松窪は、ピッチに座り込んだまま両手を高々と挙げて「やったー！」と無邪気に歓喜。すぐさま駆け寄ったチームメイトたちから手荒い祝福を受けた。立ち上がってからも飛び上がって喜んだ彼女にとって、Aマッチ11試合目での嬉しい代表初ゴールとなった。

この圧巻のプレーと愛らしいセレブレーションのギャップに、SNS上のファンも大興奮。「メッシが見えた」「メッシやん」「ハーランドやんけーーーーーーー！」「バランス崩しながらよく決めた」「メッシで見たことある決め方」など男子のスーパースターに例えて絶賛する声が殺到する。

また「あれだけ体勢崩しながら前進して、シュートも枠内にかつゴールはホンマにスゴイわ」「松窪選手、これはマジですごいゴールですよ」「体調戻ったばっかでこれかよ！」「いやはや、凄いものを見せてもらった」「秘密兵器が大活躍」などの声もあり、さらに「すわってバンザーイ、かわいい」「喜び方かわいい」「ピョンピョンしてかわいい」と歓喜の姿に癒やされるファンも続出した。

コンディションを取り戻し、文字通りなでしこジャパンの「秘密兵器」となった松窪。韓国代表と激突する日本時間3月18日の準決勝でも、その打開力に大きな期待が懸かる。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

