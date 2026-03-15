◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)

侍ジャパンとのシーソーゲームを制し、準決勝進出を決めたベネズエラ。先制弾を放ったロナルド・アクーニャJr.選手や、逆転弾を放ったウィルヤー・アブレイユ選手が熱戦を振り返りました。

アブレイユ選手は1点ビハインドの6回、無死1、3塁のチャンスで逆転3ランを放ちました。この瞬間の心境については「何を考えていたかというのは、本当に難しい質問。いろんなことが頭をよぎる。すべてがあっという間に過ぎていく。最高の気分だった。想像もできなかったような感覚で、言葉で表現するのはとても難しい。それは唯一無二の瞬間であり、私のキャリアの中で最高の瞬間の1つでした」と喜びをあらわにします。しかし、勝利の要因については5回にマイケル・ガルシア選手が放った2ランについて言及。「試合の流れを本当に変えたのは、マイケルがホームランを打った時。1点差まで詰め寄ったことで、チームの士気や気勢は非常に高まった。あのホームランの後、僕たちは勝てるという自信を持てたんだ」と振り返りました。

さらにそんなグラウンドで感じた雰囲気については「日本のファンもベネズエラのファンも、本当に信じられないほど素晴らしかったです」とコメント。両チームのファンにリスペクトを示しながら「これまで経験した中で最もエキサイティングな試合の1つでした」と語りました。

試合の流れを引き寄せる名場面も多く生まれたこの試合でしたが、アクーニャJr.選手は「最も感動的でエキサイティングだったのは、最後のアウトを取った瞬間ですね」とコメント。アクーニャJr.選手はハーフスイングを取られ、試合中に怒りをあらわした場面もありましたが「どうしても抑えきれない感情ってあるんだ。確かに悔しかった。しかし、一番大事なのは勝てたということだよ」と笑みを浮かべました。