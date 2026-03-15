アンティークの家具や調度品が彩るステキなカフェ空間

せせらぎ通り沿いに建つ「ひらみぱん」。大正時代に建てられた古い鉄工所跡をリノベーションした建物で、店内はノスタルジックな雰囲気にまとめられています。アンティークのテーブルや椅子、造り付けの本棚に並ぶたくさんの書物、壁を整然と彩るアート作品など、空間の美しさに引き込まれていきます。

今回のリニューアルで新たに設けられたのがカウンター席です。窓から差し込む柔らかな自然光を浴びながら、通りの景色や建物を覆うツタの一部も視界にとらえ、食事やスイーツを楽しむ。そんな非日常感あふれる食事やカフェタイムを過ごすことができます。

店内を見渡せば、実はあちこちに世界の「神さま」や心象を託された作品が飾られています。壁を舞う荘厳な天使がいるかと思えば、本棚の書物の間には静かに鎮座する仏陀を発見！ 顔の形をしたアート作品のモチーフは月なのか、それとも太陽なのか…。想像を巡らせるのも楽しいです。



焼きたてパンの人気モーニングで幸せいっぱいの朝を迎えよう

モーニングの人気メニュー「クロックマダムセット」1650円（コーヒーか紅茶付き）

「ひらみぱん」といえば、焼きたてパンを主役にしたモーニングが人気です。朝8時のオープン前からお店の前には開店を待ちわびるお客さんがほぼ毎日列を作っています。3種類あるモーニングメニューの中でも最も人気のクロックマダムセット。フランスパンの一種でもある食パン「パン・ド・ミー」に、自家製のチキンハムとベシャメルソース、チェダーチーズを挟んで焼き上げたホットサンドで、その上に半熟の目玉焼きをのせた目にも鮮やかなメニューです。

付け合わせのサラダには水菜やグリーンリーフといった野菜とクルミ、豆など10種類前後の食材を使用。ワインビネガーを効かせた自家製のフレンチドレッシングと合わせていただきます。食材の一つ一つ、ソースやドレッシングまでも自家製にこだわった一皿は、朝をステキに彩ってくれること間違いなし！

また、カフェの隣にあるパンのテイクアウトコーナーも朝8時にオープンします。店内の窯で焼き上げた約40種類のパンがずらりと並ぶ光景は圧巻です。モーニングを食べ終わった後に、おみやげに購入したり、モーニングに追加購入して店内で食べたりする人も多いそう。

（手前の皿正面から時計回りに）「金澤カヌレ」350円、「キッシュ」540円、「クリームパン」360円、（奥の皿左）「五郎島金時とシルクスイート」390円、（同右）「加賀レンコンとチキン」390円

人気のパンは金澤カヌレ、モーニングメニューの一つでもあるキッシュ、クリームパンなど。加賀野菜を使った金沢ならではのパンにも惹かれます。パンコーナーで購入したパンをカフェスペースで食べる時は、プラス1ドリンクのオーダーが必要になります。

パンのテイクアウトコーナーでは、レモンケーキ、バスクチーズケーキなどのスイーツも販売しています。モーニングやランチ後のデザートとしてはもちろん、コーヒーや紅茶、ワインなどドリンクメニューも充実しているので、ランチ前後ならカフェでのティータイムも楽しそう！



リニューアルに伴い、パンのテイクアウトコーナーの壁紙には英国を代表するテキスタイルデザイナーのウィリアム・モリスの絵柄を採用。お店の扉を開けると、その気品あふれる絵柄に包まれ、わくわく感で胸がいっぱいになります。

「ひらみぱんエコバッグ」1100円

そしてお店では、オリジナルのエコバッグを販売しています。線画で描かれた店舗外観のデザインがかわいらしく、見ていてほのぼのとした気分に。購入したパンをこのエコバッグに入れて、おみやげにするのも素敵な思い出になりそうです。

2011年のオープンから約15年、「ひらみぱん」は都会的なスタイリッシュさの中に金沢らしさも色濃く残し、本場フランスへのリスペクトもありながら親しみやすさも忘れない店づくり、そしてそれを体現するパンや食事で多くの人を魅了しています。



■ひらみぱん

住所：石川県金沢市長町1-6-11

TEL：076-221-7831

営業時間：モーニング8時〜10時30分LO、ランチ12時〜15時30分LO、パンの販売は8〜18時

定休日：月曜、ほか不定休あり



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Text：能登印刷株式会社

Photo：山岸栞依



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

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