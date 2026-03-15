菊地亜美、次女が1歳に マレーシアでの豪華お祝いショットに反響「よちよちの後ろ姿が可愛すぎる」「素敵なパーティー」
【モデルプレス＝2026/03/15】タレントの菊地亜美が3月14日、自身のInstagramを更新。マレーシアでの次女の1歳誕生日の祝福ショットを公開した。
【写真】335歳元アイドル「可愛すぎる」1歳次女の姿
菊地は「先日次女が1歳になりました」と報告。「マレーシアで1歳を迎えたので、ファーストケーキの色が海外感強め」と記し、バルーンで飾り付けられた室内でドレスを着た次女がピンクのクリームとイチゴで飾り付けられたバースデーケーキとともに写るショットを公開した。
そして、屋外やプールの中など様々な場所での次女の後ろ姿を複数枚投稿し、「沢山食べて沢山笑って沢山泣いて、意志も強くなってきて 私が立つだけで、口をへの字にしながら足にしがみついて泣いて お姉ちゃんのことが大好きで、でもお姉ちゃんのものをぐちゃぐちゃにして怒られて泣いてやり返して笑 小さいおじさんのような後ろ姿が愛おしい」と最近の次女の様子をつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「大きくなりましたね」「よちよちの後ろ姿が可愛すぎる」「素敵なパーティー」などと反響が寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】335歳元アイドル「可愛すぎる」1歳次女の姿
◆菊地亜美、次女の1歳誕生日をマレーシアでお祝い
菊地は「先日次女が1歳になりました」と報告。「マレーシアで1歳を迎えたので、ファーストケーキの色が海外感強め」と記し、バルーンで飾り付けられた室内でドレスを着た次女がピンクのクリームとイチゴで飾り付けられたバースデーケーキとともに写るショットを公開した。
◆菊地亜美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」と祝福の声が続々。「大きくなりましたね」「よちよちの後ろ姿が可愛すぎる」「素敵なパーティー」などと反響が寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
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