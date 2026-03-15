吉岡里帆「日アカ」シースルーノースリドレス姿披露「息を呑む美しさ」「着こなせるのがすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/15】女優の吉岡里帆が3月15日、自身のInstagramを更新。3月13日に開催された「第49回 日本アカデミー賞」でのオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】33歳美人女優「着こなせるのがすごい」大胆透けドレス姿
吉岡は「今年はプレゼンターで出席させて頂きました！」「受賞された皆様、本当におめでとうございます！！」とつづり「第49回 日本アカデミー賞」でのオフショットを複数枚投稿。デコルテから大胆に開いた背中にかけてシースルーのシフォンがあしらわれた、黒いノースリーブドレス姿を披露している。ショートボブヘアスタイルに、ゴージャスなダイヤのネックレスとイヤーアクセサリーをつけており、シンプルながらも華やかなスタイリングとなっている。
なお、以前のセミロングからバッサリとショートボブになっている髪型について「あ、新しい役で髪切りましたっっっ スースーします」と明かしている。
吉岡の投稿には「シンプルなのにゴージャス」「本当に美人」「このドレスを着こなせるのがすごい」「スタイルいい」「息を呑む美しさ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆吉岡里帆、ノースリドレス姿披露
吉岡は「今年はプレゼンターで出席させて頂きました！」「受賞された皆様、本当におめでとうございます！！」とつづり「第49回 日本アカデミー賞」でのオフショットを複数枚投稿。デコルテから大胆に開いた背中にかけてシースルーのシフォンがあしらわれた、黒いノースリーブドレス姿を披露している。ショートボブヘアスタイルに、ゴージャスなダイヤのネックレスとイヤーアクセサリーをつけており、シンプルながらも華やかなスタイリングとなっている。
◆吉岡里帆の投稿に反響
吉岡の投稿には「シンプルなのにゴージャス」「本当に美人」「このドレスを着こなせるのがすごい」「スタイルいい」「息を呑む美しさ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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