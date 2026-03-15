CANDY TUNE南なつ、ロリータコーデで雰囲気ガラリ ツインテールがお似合い【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】紅白出場7人組アイドル、ロリータコーデで雰囲気ガラリ
南なつはブラックのロリータコーディネートで登場。ツインテールで雰囲気を変え、カチューチャを合わせた。
村川緋杏はメガネ姿で知的な雰囲気。迷彩柄のアシンメトリースカートにネクタイでアクセントを加えた。
桐原美月はパフスリーブシャツにゴージャスなアクセサリーを着用。ブルーのタイツで個性を演出した。
立花琴未はウェービーヘアで大人っぽい雰囲気。ショートパンツにレースのワンピースを合わせた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場7人組アイドル、ロリータコーデで雰囲気ガラリ
◆南なつ、ロリータコーデ披露
南なつはブラックのロリータコーディネートで登場。ツインテールで雰囲気を変え、カチューチャを合わせた。
◆村川緋杏、メガネがお似合い
村川緋杏はメガネ姿で知的な雰囲気。迷彩柄のアシンメトリースカートにネクタイでアクセントを加えた。
◆桐原美月、ゴージャスに登場
桐原美月はパフスリーブシャツにゴージャスなアクセサリーを着用。ブルーのタイツで個性を演出した。
◆立花琴未、レースワンピ着こなす
立花琴未はウェービーヘアで大人っぽい雰囲気。ショートパンツにレースのワンピースを合わせた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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