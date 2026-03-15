世界初のスポーツカー：20HP Aタイプ

「スポーツカー」という言葉が世界で初めて用いられたのは、ヴォグゾール（後の英国オペル）が1911年に製作したC10プリンス・ヘンリーだといわれる。だが筆者は、20HP Aタイプこそ相応しいと考えている。

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それは、1908年の国際ツーリングカー・トライアルへ参戦したマシンで、パーシー・キドナー氏が駆ったYタイプの量産版。車高が低い2シーターで、姿は美しかった。



ヴォグゾール 20HP Aタイプ（Yタイプ・ワークスマシン・レプリカ／1908〜1915年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1903年には、ロンドンの南で自動車の生産を始めていたヴォグゾールは、2年後に100kmほど北のルートンへ移転。当時はまだ、蒸気船のエンジンを生産していた、ヴォグゾール＆ウエスト・ハイドロリック・エンジニアリング社の一部門だった。

だがキドナーと、友人のレスリー・ウォルトン氏により分社化され、ヴォグゾール・モーターズ・リミテッドが1907年に創業。2人は社長と会長へ就任し、主任技術者としてFW.ホッジス氏が、アシスタントとしてローレンス・ポメロイ氏が招聘される。

性能や耐久性を証明したモータースポーツ

クルマの黎明期に、性能や耐久性を証明するうえで、モータースポーツは重要な手段になった。20世紀初頭の英国では、各メーカーが競うトライアルやヒルクライムといったレースが、各地で頻繁に開かれていた。

ホッジスは、オイルを加圧し循環させるクランクシャフトの潤滑機構を開発。オイルの消費を抑えることに成功したが、初期のヴォグゾール 12-16用ユニットのエンジンブロックは分割式で、ヘッドも効率が悪い形状だった。最先端の技術とはいえなかった。



ヴォグゾール 20HP Aタイプ（Yタイプ・ワークスマシン・レプリカ／1908〜1915年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

最高出力は、当初の23psから27psへ向上していたものの、1907年に挑んだスコットランド・リライアビリティ・トライアルでは、12-16は14台中の8位と振るわなかった。

これを受けキドナーは、翌シーズンへ向けた新エンジンの開発をホッジスへ命じる。その結果誕生したのが、4気筒のYタイプ・ユニット。ストロークは従来から1インチ（約25mm）伸び、排気量は3139ccへ拡大された。

ワークス・マシンを再現した量産の新モデル

4本のシリンダーを包むブロックは一体鋳造され、ポメロイが設計した新ヘッドを採用。潤滑システムとボッシュ社製マグネトー（電磁誘導による点火装置）を継承しつつ、ギア比を選べる3速マニュアルが組まれた。シャシーやブレーキも強化された。

果たして、2つのレースで競われた1908年の国際ツーリングカー・トライアルで、ワークス仕様のYタイプは大活躍。初戦のスコットランド・リライアビリティ・トライアルで優勝し、次戦の2000マイル・トライアルではシルバーカップを獲得している。



ヴォグゾール 20HP Aタイプ（Yタイプ・ワークスマシン・レプリカ／1908〜1915年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

この戦績を、ヴォグゾールが活用しない選択はなかった。トライアルへ挑んだYタイプを再現した新しい量産モデル、A09型、20HP Aタイプを翌月に発表する。

しかも、スペックはワークスマシンを僅かに上回った。排気量は3054ccへ僅かに減らされつつ、ホワイト＆ポッペ社製キャブレターは継投。Yタイプと同じメタルコーン・クラッチが組まれ、4速MTのトップギアでは、1000rpm当たり39km/hで走行できた。

1915年までに1000台以上が売れた大ヒット

ホイールベースは、約2920mmと約3125mmの2種類を用意。ロング版はサイドメンバーが強化され、フォーマルなサルーンが想定されていた。トランスミッション側に組まれたブレーキはペダルで、リアの12インチ・ドラムはレバーで操った。

ボディは、標準のロータンドが465ポンドで、大きなスリークォーター・ランドーレットは575ポンド。シャシー単体でも420ポンドで売られ、コーチビルダーへ独自にボディ製作を依頼することも可能だった。



ヴォグゾール 20HP Aタイプ（Yタイプ・ワークスマシン・レプリカ／1908〜1915年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

市場の反応は良好で、1908年の発売から1年ほどで134台を提供。1910年に新しいヴォグゾールのロゴマークを得つつ、多様なバリエーションへ派生し、生産を終える1915年までに1000台以上が売れている。当時としては、大ヒットだといっていい。

モデル末期まで、自社製ボディは殆ど変更されなかったが、エンジンは改良が続けられた。内部部品の軽量化などで、最高出力は当初の32psから40psへ上昇している。

ニュージーランドで伝説になったYタイプ

今回ご登場願ったモデルは、1910年式の20HP Aタイプ。この年式のモデルコードは、A090型と呼ばれている。シャシー番号は229で、最初のオーナーはニュージーランドに住んでいた。輸入したのは、現地で代理店を営んだウォルター・スコット氏だ。

英国側と同様に、彼もモータースポーツが有効なPRになると考えていた。1908年の活躍へ触発され、ワークス仕様とまったく同じYタイプを、自ら発注している。



ヴォグゾール 20HP Aタイプ（Yタイプ・ワークスマシン・レプリカ／1908〜1915年） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

それが届いたのは、1908年の後半。ヴォグゾールの歴史へ詳しいニック・ポートウェイ氏の著書によれば、年末のクリスマスに開かれた、4日間のAAカンタベリー・レースへ参戦している。総勢36台のマシンを抑え、ゴールドメダルを獲得したという。

この圧倒的な速さは、モータースポーツが注目を集めていたニュージーランドで、後年まで語られる出来事に。その後の4年間にも、各地のヒルクライムやトライアルなどで勝利を重ね、伝説的なマシンとしてYタイプは知られるようになった。

この続きは、ヴォグゾール 20HP Aタイプ（2）にて。