女優の吉岡里帆（33）が15日、自身のインスタグラムを更新。プレゼンターとして出席した第49回日本アカデミー賞授賞式での黒のシースルードレス姿を公開し、髪をショートにしたことを報告した。

「“日本アカデミー賞”今年はプレゼンターで出席させて頂きました！これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」などと報告。

黒のシースルードレス姿の写真をアップし「いつかヘアメイク、スタイリストさんの賞も作って頂きたいです！」と提案。「受賞された皆様、本当におめでとうございます！！あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「目が釘付け」「美しすぎる！！可愛い！！」「いつの間に髪の毛切ってたの！？というびっくりと、なんて美しいのという感動で、血圧爆上がりました」「爆美女すぎる」などの声が寄せられている。

吉岡は15年2月公開の「マンゴーと赤い車椅子」で映画デビュー。その後、同年下半期のNHK連続テレビ小説「あさが来た」で注目され、日清どん兵衛のCMなどで話題を呼び、日本テレビ「ゆとりですがなにか」、TBS「カルテット」など多数のドラマ、映画に出演している。24年4月にインスタで所属していた事務所「A-team」の退所、「フラーム」への移籍を報告した。